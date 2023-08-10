李顯龍重申護廉潔 預告調整組屋政策

新加坡近月先後發生交通部長易華仁涉嫌貪污被調查、時任國會議長陳川仁和議員鍾麗慧婚外情等醜聞。李顯龍昨在致辭開首便談到有關事件，稱政府一直都以公開的方式處理，決心確保廉潔、沒有貪污和不法行為，強調致力維持高標準，「只有這樣才能維護新加坡人對政府和國家體制的信心，加強民眾對政府的信任」，有了信任，新加坡才能在這紛擾的世界裏長治久安。

指外國欽佩星規劃長遠

李顯龍在獻辭中談到國民團結的重要。他提到，外國領導人常對新加坡留下深刻印象，也欽佩新加坡能夠做長遠規劃、制定遠大目標，並讓願景一一實現。他指出，新加坡之所以能做長遠規劃並實現願景，靠的是人民和政府緊密合作，這是新加坡的優勢和獨特之處，新加坡人必須守護好這股凝聚力。

李顯龍也重點談到住屋問題，預告政府將調整組屋政策。李顯龍今年選在女皇鎮杜生區的組屋區錄製國慶致辭。他說，政府在約15年前，開始在女皇鎮這座當地歷史最悠久市鎮之一建造新組屋，翻新公共空間，使杜生區成為全國最優質的組屋區之一，但隨着政府不斷興建新組屋，可用於興建新組屋區的未發展地段也會愈來愈少，而非成熟組屋區的交通網絡和公共設施也逐步改善，未來將有更多的新組屋，需要建於現有組屋區中。他表明，即使大環境不斷變化，政府仍必須確保各收入階層的民眾，都能買得起和買得到組屋。

（聯合早報）