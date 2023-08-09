明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美稱華黑客攻陷日國防 影響兩國推進情報分享

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》周一（7日）引述10多名現任及前任美日官員獨家報道，美國於2020年發現中國解放軍黑客入侵日本最敏感的防衛網絡，美國官員形容為日本近代史上最具破壞性的黑客攻擊事件之一。美方其後親自派高官知會日本政府並向首相親自匯報，但日方未能採取足夠的網安措施應對，直到美國拜登新政府站穩陣腳後親自督促日方修補漏洞，以免妨礙美日之間更廣泛的情報共享。北京昨未有回應報道。

報道稱，美國官員2020年秋天得知解放軍黑客對日本的防衛網絡取得「深入且持續」權限，尋找一切資料包括軍事計劃、戰力及缺點評估，形容情况令人震驚。事件令美國深感不安，時任國家安全局長兼網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）及白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）因此親自趕赴東京，向日本防相傳達有關事件，最後直接告知首相。

美派高官知會日揆 東京應對慢

報道指出，事發時特朗普正忙於抗議總統大選結果，官員亦正準備新舊政府交接，以為日本會因美國派高官到東京而重視處理。不過，到2021年初拜登上台，網絡安全及國防官員才發現中國黑客仍能進入日本的防衛網絡。此後在美國監督下，日本宣布加強網絡安全，將未來5年網絡安全預算增至原本約10倍，並增加軍事網絡部隊人數至4000，約為原本4倍。

報道稱，美國防長奧斯汀曾告訴日方，若日本未能更好保障其網絡安全，美日加強數據分享以落實先進軍事行動的進程可能會減慢。

美曾提派「網絡偵探」 日反對

2021年春天，美國網戰司令部曾提議派一隊「網絡偵探」到日本，協助日本評估遭入侵的規模並清除網絡內的中國惡意軟件，但日方反對。一名美國前軍事官員說：「他們對於要讓另一國軍隊進入他們的網絡感到不自在。」雙方後來採取折衷方法：先由日本國內公司評估網絡漏洞，再讓美國國安局及網戰司令部組成的聯合小組審視結果，並提出補漏建議。兩國亦定期舉行技術交流和視像會議跟進有關問題。

日大增網安預算 設網絡司令部

2021年秋天，華府發現日本防衛系統繼續有遭中國入侵的迹象，堵塞漏洞上進展不大。同年11月，主理網絡安全的美國副國安顧問紐伯格（Anne Neuberger）帶領一批官員到東京與日本高級軍方、情報及外交部門官員見面。東京之後着手制訂新網絡戰略，旨在使網絡安全標準與美國和國際基準保持一致。《華郵》引述日本防衛省官員稱，日本已成立網絡司令部，會全天候監控網絡，又持續全面分析電腦系統風險，同時加強網絡安全訓練，並計劃未來5年投入70億美元（約546億港元）用於網絡安全。

日本內閣官房長官松野博一昨日回應稱，日方暫未能確定是否有任何安全信息因這次網絡攻擊而泄漏。

美國近月多次指摘「中國黑客」入侵問題，中方多次反指美國才是全球最大黑客帝國和網絡竊密者。

（華盛頓郵報/路透社）

上 / 下一篇新聞