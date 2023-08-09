美稱華黑客攻陷日國防 影響兩國推進情報分享

報道稱，美國官員2020年秋天得知解放軍黑客對日本的防衛網絡取得「深入且持續」權限，尋找一切資料包括軍事計劃、戰力及缺點評估，形容情况令人震驚。事件令美國深感不安，時任國家安全局長兼網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）及白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）因此親自趕赴東京，向日本防相傳達有關事件，最後直接告知首相。

美派高官知會日揆 東京應對慢

報道指出，事發時特朗普正忙於抗議總統大選結果，官員亦正準備新舊政府交接，以為日本會因美國派高官到東京而重視處理。不過，到2021年初拜登上台，網絡安全及國防官員才發現中國黑客仍能進入日本的防衛網絡。此後在美國監督下，日本宣布加強網絡安全，將未來5年網絡安全預算增至原本約10倍，並增加軍事網絡部隊人數至4000，約為原本4倍。

報道稱，美國防長奧斯汀曾告訴日方，若日本未能更好保障其網絡安全，美日加強數據分享以落實先進軍事行動的進程可能會減慢。

美曾提派「網絡偵探」 日反對

2021年春天，美國網戰司令部曾提議派一隊「網絡偵探」到日本，協助日本評估遭入侵的規模並清除網絡內的中國惡意軟件，但日方反對。一名美國前軍事官員說：「他們對於要讓另一國軍隊進入他們的網絡感到不自在。」雙方後來採取折衷方法：先由日本國內公司評估網絡漏洞，再讓美國國安局及網戰司令部組成的聯合小組審視結果，並提出補漏建議。兩國亦定期舉行技術交流和視像會議跟進有關問題。

日大增網安預算 設網絡司令部

2021年秋天，華府發現日本防衛系統繼續有遭中國入侵的迹象，堵塞漏洞上進展不大。同年11月，主理網絡安全的美國副國安顧問紐伯格（Anne Neuberger）帶領一批官員到東京與日本高級軍方、情報及外交部門官員見面。東京之後着手制訂新網絡戰略，旨在使網絡安全標準與美國和國際基準保持一致。《華郵》引述日本防衛省官員稱，日本已成立網絡司令部，會全天候監控網絡，又持續全面分析電腦系統風險，同時加強網絡安全訓練，並計劃未來5年投入70億美元（約546億港元）用於網絡安全。

日本內閣官房長官松野博一昨日回應稱，日方暫未能確定是否有任何安全信息因這次網絡攻擊而泄漏。

美國近月多次指摘「中國黑客」入侵問題，中方多次反指美國才是全球最大黑客帝國和網絡竊密者。

（華盛頓郵報/路透社）