明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「流放」27載 泰王次子返國

【明報專訊】泰王哇集拉隆功次子、現年42歲的瓦差勒宋（Vacharaesorn Vivacharawongse）時隔27年於周日首次回國，昨天（8日）探訪為貧困家庭服務的兒童護理中心，他形容自己能回國「就像夢想成真」。

瓦差勒宋目前在美國紐約一間律師行任職。他昨天到訪位於曼谷、由王室支持的貧民窟兒童護理基金會，向在場記者說：「我很高興能回來，我已離開27年，能回來就像夢想成真一樣。」

瓦差勒宋是哇集拉隆功與第二任妻子余娃希達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第二個兒子。余娃希達與哇集拉隆功誕下4男1女，兩人1996年離婚，余娃希達被指通姦，離婚後與孩子移居美國，幼女後來獲王室重新接納，並獲得公主頭銜。瓦差勒宋沒有正式王室頭銜，只是技術上保留小時候作為王孫的身分。

許多泰國人對瓦差勒宋回國感驚訝，他周一在facebook上載其在曼谷乘坐「篤篤車」的照片，獲得數以萬計「讚」。 一名66歲受訪者說：「我非常感動，他離開了很久，對我來說，他仍是王室成員。」泰國王室未有評論瓦差勒宋回國。

現年71歲的哇集拉隆功曾三度離婚，他在2019年加冕前數天娶了其前保鑣隊長素提達為第四任妻子，素提達成為王后。哇集拉隆功共有7名子女，尚未指定正式繼承人。他的44歲長女帕差拉吉帝雅帕公主去年12月心臟病發，一直昏迷至今。

（路透社/曼谷郵報）

上 / 下一篇新聞