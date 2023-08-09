「流放」27載 泰王次子返國

瓦差勒宋目前在美國紐約一間律師行任職。他昨天到訪位於曼谷、由王室支持的貧民窟兒童護理基金會，向在場記者說：「我很高興能回來，我已離開27年，能回來就像夢想成真一樣。」

瓦差勒宋是哇集拉隆功與第二任妻子余娃希達（Sujarinee Vivacharawongse）所生的第二個兒子。余娃希達與哇集拉隆功誕下4男1女，兩人1996年離婚，余娃希達被指通姦，離婚後與孩子移居美國，幼女後來獲王室重新接納，並獲得公主頭銜。瓦差勒宋沒有正式王室頭銜，只是技術上保留小時候作為王孫的身分。

許多泰國人對瓦差勒宋回國感驚訝，他周一在facebook上載其在曼谷乘坐「篤篤車」的照片，獲得數以萬計「讚」。 一名66歲受訪者說：「我非常感動，他離開了很久，對我來說，他仍是王室成員。」泰國王室未有評論瓦差勒宋回國。

現年71歲的哇集拉隆功曾三度離婚，他在2019年加冕前數天娶了其前保鑣隊長素提達為第四任妻子，素提達成為王后。哇集拉隆功共有7名子女，尚未指定正式繼承人。他的44歲長女帕差拉吉帝雅帕公主去年12月心臟病發，一直昏迷至今。

（路透社/曼谷郵報）