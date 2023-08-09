涉蒐密助俄暗殺總統 烏婦被捕

SBU在聲明中稱，該女子試圖蒐集澤連斯基將訪問尼古拉耶夫州的時間和路線，以為俄羅斯提供大規模空襲的情報，她還嘗試找出烏軍在該州的電子戰系統及軍火庫位置。SBU稱，該女子試圖將情報交給俄方人員時當場被捕，她被控未經授權散播軍方武器和部隊動向的資料，若罪成最高可判囚12年。

SBU未說明澤連斯基訪問當地的具體日期，但稱他們發現該女子陰謀後，已在澤連斯基訪問期間採取額外保安措施。澤連斯基過去兩個月最少兩次前往尼古拉耶夫州，一次是今年6月到該州視察卡霍夫卡水壩崩塌後的洪水災情，上月他前往該州奧恰基夫市（Ochakiv）探訪當地醫院。SBU稱，被捕女子是奧恰基夫市居民，曾在當地軍事用品店任店員。澤連斯基並非首次被指成為暗殺目標，俄軍侵烏初期，有消息稱他3次成為暗殺目標。

另一方面，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周一表示，國安顧問蘇利文和署理副國務卿盧嵐在剛過去周末於沙特阿拉伯舉行的烏克蘭國際問題會議期間，在場邊與中國歐亞事務特別代表李輝簡短會晤。米勒稱會面只是簡單問候，未有透露細節。

（紐約時報/半島電視台/國會山莊報）

（俄軍侵烏）