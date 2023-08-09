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美高官訪尼日爾晤軍方 未獲准見總統

【明報專訊】西非尼日爾軍事政變昨天（8日）滿兩星期，美國署理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）周一出訪該薩赫勒地區國家，但一如威脅軍事介入的西非國家經濟共同體（ECOWAS）代表團此前到訪，未獲安排會見被軟禁的總統巴祖姆或軍政府首腦奇亞尼。盧嵐表示，她獲安排會見新任軍方參謀長巴穆等人，形容為時兩小時的對話「極之坦誠，但有時頗為棘手」。

盧嵐承認參與政變的軍官不接受國家重回文人統治的美方要求，她說：「這是美方提出調停的首場對話，以看要（為了政變）負責的人有否意願回到憲法秩序。我不會說我們正邁向接納調停。」她強調希望尼日爾軍政府「會對外交保持大門開啟」。

盧嵐又表明關注有指政變領袖已要求俄羅斯僱傭兵瓦格納幫助，「採取這動作的人們，十分明白其國家主權在瓦格納獲邀進入後面臨的風險」。

西共體明峰會 出兵否惹關注

西共體周四將舉行峰會，外界關注其成員國會否決定出兵干預尼日爾，該組織代表上周曾到訪尼日爾，但被迫在機場只見到軍政府派出的代表就要離開。風險分析公司Verisk Maplecroft非洲分析師亨特指出，西共體明白軍事介入成本非常高昂，也無法保證長遠成功，更有升級成地區戰爭的重大風險，整體而言不符合區內國家利益。

美國國務卿布林肯周一強調，外交肯定是解決局勢的較優先方式（preferred way），「這是西共體目前的政策，也是我們的政策」。他拒絕評論美軍士兵會否撤出尼日爾。

另外，政變領袖周一傍晚委任了扎因（Ali Mahaman Lamine Zeine）出任軍政府總理。扎因2002年獲時任總統坦賈任命為財長，直至坦賈修憲「永續任期」後一年的2010年被推翻。總統衛隊指揮官則由阿蘇門內（Habibou Assoumane）接任。

（BBC/衛報/路透社）

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