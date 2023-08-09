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斷生計遏偷渡 大增僱用租屋罰款

【明報專訊】英國政府為加強阻遏非法入境者的力度，日前宣布對聘用、收容或出租物業予非法入境者的人，大增罰款。新例2024年生效。

內政部稱，非法聘用或出租物業予非法入境者，是使人甘於冒險橫渡英倫海峽的「重要誘因」（significant pull factors）。為此，當局繼2014年再度修訂民事罰則。

對於僱用非法入境者，每聘一人的初犯罰款由1.5萬鎊（約15萬港元）增至4.5萬鎊（約45萬港元）；再犯者罰款由現行2萬鎊（約20萬港元）提高至6萬鎊（約60萬港元）。

對於初犯的業主房東，涉及每名房客（lodger；有與業主共用設施）最高罰款由現行80鎊（約800港元）增至5000鎊（約5萬港元），增約60倍；涉及每名住戶（occupier；沒有與業主共用設施）罰款由1000鎊（約1萬港元）提高至1萬鎊（約10萬港元），增9倍。再犯者罰款上限分別由500鎊加至1萬鎊，及由3000鎊加至2萬鎊。

英國沒有黑市居民統計。2020年大倫敦政府發表一項調查推測黑市居民達59.4萬至74.5萬之間。英國入境國務大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）說：「使非法入境者更難在英國求職和謀生，是遏阻冒險偷渡之關鍵。」

（法新社/英國政府）

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