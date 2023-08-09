英躉船安置申庇者 爭議聲中上馬 團體斥不人道存安全隱患 拒登船者恐瞓街

200房納500人 自由進出須安檢

政治庇護申請者周一由官方安排送抵波特蘭港（Portland Port），再由工作人員帶領登上「斯托克霍爾姆」號（Bibby Stockholm）。此躉船設逾200間附有衛浴設施的睡房，可容納約500人。辛偉誠政府與船主立了18個月租約，準備安排偷渡入境的18至65歲申請政治庇護的單身男性，在處理庇護批准程序的3至9個月期間暫住。他們入住時各獲發身分證明刷卡，以及一個內藏基本漱洗衛生用品、筆記簿、原子筆、當地地圖和支援組織電話表的心意福袋。他們住留期間，可自由進出躉船，但有安檢，出入港口亦有額外保安程序。

英國內政部表示周一已有15人順利入住，另有約20人拒絕登船。對於拒絕登船情况，當局稱事涉個別人士法律訴訟程序。英國天空電視台發現，周一拒登船者僅獲內政部更改安排周二（8日）登船入住。內政部給予他們的官函表示：「所供住宿屬單一選項。倘政治庇護申請人無合理解釋而未能接受合適住宿，不該期待另有住宿提供。」這表示沒有按指定日子入住者，可能無處容身。

政府稱安全體面 「比四星酒店相宜」

司法大臣卓艾歷（Alex Chalk）回應稱，拒登船者可尋求法律建議，循正常途徑申訴。不過他聲稱躉船是「基本安全又體面」的，這項政府政策是在尋求比「四星級酒店」較相宜的選擇，旨在「對英國納稅人公平」。

英國政府數據顯示，等候英國政治庇護的總人數迄今年3月逾13萬。而目前有逾5萬人在等候批核庇護期間，獲政府安排入住酒店或其他暫住設施。政府聲稱因而每天要支付逾600萬英鎊（約6000萬港元）的房租。唐寧街十號周一表示，辛偉誠政府不會再耗用納稅人的金錢，用酒店來安置「非法入境者」，改而「在提供既較易於社區管理，又滿足入住者基本需要，同時減低地方服務衝擊的替代地方」。

組織：對歷海上創傷者如浮動監獄

難民組織Care4Calais表示，他們支持的庇護申請者周一在法律代表陪同下，取消了轉送往躉船。該組織認為難民包括酷刑倖存者、有殘疾及在海上經歷過創傷的人，但該躉船儼如「浮動監獄」，將使他們「極大焦慮」。人道組織更認為躉船環境「壓迫」，用來安置逃離衝突、迫害、恐怖的人「不人道」。國際特赦指做法「可恥」。

英國消防隊工會上周三向內政大臣柏斐文發公開信表示，將該躉船由原設計容納最多約200人改為約達500人，可能變成「死亡陷阱」。英國衛生安全局行政總監哈里斯（Jenny Harries）擔心呼吸系統疾病可能在躉船上傳播。

萬人小島居民憂淪示威熱點

在人口僅1.3萬餘的波特蘭，有居民表示不滿甚至憤怒，認為新安排會損害地區服務，並可能使當地淪為示威熱點。

英國政府去年與盧旺達達成遣送難民的協議，首班移送航機在起飛前最後一刻，被歐洲人權法院（ECHR）頒令截停，以等候英國司法結果。英國高等法院去年12月裁定遣送計劃合法，但有數國難民聯同人權組織上訴。英國上訴法院6月29日裁定政府將難民遣送至盧旺達的計劃違法。

（路透社/BBC/CNN/英國天空電視台）