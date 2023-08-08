尼日爾軍政府拒交權 關領空兩鄰國備軍隊

在西共體定出交還權力的死線屆滿前不久，尼日爾軍政府代表周日晚在國營電視台發聲明稱，面對日益明顯的干預威脅，該國領空即日起關閉，並稱已有兩個中非國家預先部署部隊，尼日爾武裝部隊及所有國防和安全部隊在國民堅定支持下，則準備捍衛國家領土完整。航班追蹤網站Flightradar24顯示，尼日爾的空域沒飛機經過。有歐洲航空公司稱在非洲大陸的航空都受尼日爾領空關閉而影響，有航班因而繞道達1000公里；法國航空周一宣布暫停往返布基納法索首都瓦加杜古和馬里首都巴馬科的航班直至周五（11日）。

西共體周四再開會討論事件

尼日爾軍方7月26日發動政變，軟禁和推翻民選總統巴祖姆。西共體成員國的軍方參謀長上周五同意可能介入應對危機的計劃，意味不排除出兵尼日爾。法新社指限期周日屆滿後，尼日爾首都尼亞美的市面未見有外國部隊。報道亦引述西共體消息人稱，現階段未打算立即軍事干預以恢復巴祖姆的權力。西共體發言人周一向路透社表示，西共體周四會在尼日利亞首都阿布賈召開峰會討論尼日爾政變。

早前馬里和布基法納索軍政府警告，對尼日爾的軍事行動即等同向他們宣戰。兩國周一派代表團到尼日爾「以示與尼日爾人民團結一致」。阿爾及利亞亦反對軍事介入，總統特本上周六接受電視採訪稱堅決拒絕任何軍事干預，認為會對該國構成直接威脅，因阿爾及利亞與尼日爾有近1000公里長的邊界。

華使館籲僑胞避外出或回國暫避

中國駐尼日爾大使館周一表示當前尼日爾局勢錯綜複雜，呼籲當地僑胞避免外出，做好安全防範；如無逗留當地必要可前往第三國或回國暫避，而近期計劃到尼日爾的人員，如無必要可暫緩行程。

意國促延限期 法國停援布基納法索

歐洲國家亦嘗試協助解決危機，意大利外長塔亞尼周一呼籲西共體延長要求尼日爾政變軍方交權的限期，他表示外交是解決危機的唯一途徑。至於法國外交部周日宣布中斷對布基納法索的發展及預算援助。

（法新社/路透社）