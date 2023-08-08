特朗普稱不可能公平審訊 求撤奧巴馬提名法官

特朗普周日在其創辦的社交平台Truth Social寫道：「那名『被指派』審理這宗荒謬的言論自由/公正選舉案的法官，不可能對我作出公平審訊。這點眾所周知，連她自己也知道。」他表示，其團隊將立即提出非常有力的理由要求撤換該法官，同時要求將審訊地點移到首都華盛頓以外。根據美國聯邦法律，若法官在案中的公正性受到合理質疑都必須迴避。特朗普的律師勞羅（John Lauro）周日否認已作出任何最終決定，但證實將尋求更改審訊地點。

丘特坎曾作不利特朗普裁決

現年61歲的丘特坎是華盛頓聯邦地區法院10多名法官之一，2014年由時任總統奧巴馬提名。丘特坎過去曾作出不利特朗普的裁決，2021年11月她駁回特朗普提出的要求，當時特朗普要求阻止眾議院委員會獲取涉及國會山莊騷亂的白宮紀錄，但丘特坎拒絕並稱「總統並非國王」。

丘特坎也曾審理涉及2021年1月6日國會山莊騷亂案，且是唯一對被告判處較司法部要求更長刑期的華盛頓聯邦法官。

彭斯不排除任控方證人

美國前副總統彭斯周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，他不打算在特朗普涉推翻大選案審訊中作證，但若被要求這樣做，他不排除會擔任控方證人，並強調只會說真話。

彭斯同日在美國有線新聞網絡（CNN）節目稱，特朗普律師在國會山莊騷亂前一天，要求他推翻大選結果，他說自己無權這樣做。

（路透社/法新社/AXIOS）