亞馬遜峰會 盼效聯國機制保護雨林

尋求成立類似IPCC小組

亞馬遜峰會周二至周三在巴西北部城市貝倫（Belem）舉行，將有來自15個國家的代表出席，當中包括8名亞馬遜地區國家的總統。今次是有28年歷史的亞馬遜合作條約組織（Amazon Cooperation Treaty Organization）自2019年以來首次舉行峰會，重點討論森林可持續發展和國際應對氣候變化的合作，旨在為這個地區的可持續發展制定政策和戰略。

盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上周三表示，亞馬遜地區各國將嘗試在峰會上尋求首次達成保護亞馬遜的共同政策，並會討論邊境安全，同時會向商界提出協助將3000萬公頃的荒地植林。他說，與會各國代表應協調一個共同立場，於今年底在阿聯酋舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第28屆締約方會議（COP28）上提出。環境部長席爾瓦（Marina Silva）向路透社表示，峰會目標之一是成立一個類似聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）的小組，以分享研究成果和提出區內國家可持續發展政策的建議，並監察氣候變化對亞馬遜雨林和其生態系統的衝擊。巴西外交部官員帕多萬（Gisela Padovan）說，峰會將有聯合聲明，預計為區內國家提供來年指引。

將協調共同立場 年底COP28提出

巴西政府上周公布的初步數據顯示，7月巴西亞馬遜雨林的面積減少約500平方公里，這個數字較去年同期少66%，也是自2017年以來最少。以頭7個月計，雨林減少面積較去年同期少42.5%。

（路透社/法新社）