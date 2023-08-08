籌備8年花逾7億 惹行政失當濫用公帑質疑

韓國《先驅報》昨報道，政府早於2019年就有報告書預視到童軍營活動可能出現的問題並提供了對策。例如，它指出惡臭等衛生問題將損害國家聲譽，提出衛生設施質量須達「美國水準」。針對韓國夏季偏向高溫、濕度高和可能有颱風，但新萬金這種填土造地而成的選址無樹，耐不住濕熱，須設遮蔭棚、休息區等。可是事實反映主辦方的相應措施不足，未做到防患未然。

籌辦委員會昨公布籌委會2020年成立以來總獲撥款1171億韓圜（7.2億港元）。不過民營通訊社Newsis指出人工費、營運費總計84億韓圜（約5100萬港元）只佔總數7.2%。《朝鮮日報》報道，活動最初預算為491億韓圜（約3億港元），如今卻多了逾1倍，惹起預算去向的質疑。

籌辦名目出差 部分地區被指與活動無關

出差費最具爭議。韓國政府的海外出差研修情報系統紀錄顯示，五大籌辦單位全羅北道、扶安郡、新萬金開發廳、婦女家庭部、農林畜產食品部自2015年9月，便以籌辦活動名目海外出差99次；其中在2017年8月16日確定新萬金為主辦地前達54次，之後6年年均出差約7.5次。行程不乏似乎跟露營無關地方，如遊訪法國蒙馬特爾葡萄豐收節、英國白金漢宮、紐約自由神像、台北101等。

韓國《中央日報》發現不少出差行程摻雜虛虛實實。例如5名公務員2018年5月至6月間去的8天6晚瑞士、意大利之行，名目是「世界童軍大露營成功舉辦事例調查與關鍵人士面談」，可是該兩國從未辦過同類活動，且只有頭兩天往訪前歐洲童軍理事會議長和世界童軍中心。

由於籌辦期橫跨了朴槿惠、文在寅和現政府，朝野兩大黨國會議員結束暑假昨天恢復議事即互相指摘卸責。執政國民力量黨政策委員會議長朴大出說：「若道失敗，是我們大家的失敗。」

（Newsis/中央日報/朝鮮日報/韓聯社）