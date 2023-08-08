童軍大露營紕漏多 輿論批韓國蒙羞 颱風逼近提早離場 撤往首都圈繼續活動

韓國行政安全部災難安全本部長金星鎬昨宣布，世界童軍大露營營地範圍因預計將受颱風影響，當局周二起將安排現時餘下的逾3.6萬名參加者，撤往颱風影響力較輕的首爾等首都圈地區，繼續參與觀光、文化體驗等活動。當局正在查找、安排酒店、宿舍等住宿設施。而香港童軍總會表示，港區成員將於周三前離營，盡快返港。

香港童軍周三前離營

這4年一屆的童軍界國際盛會原定8月1日至8月12日，在韓國西部的全羅北道扶安郡新萬金海濱舉行，吸引了來自156個國家和地區總逾4.3萬人參加，大多數參加者在14至18歲，九成非韓國人。不過活動從一開始便暴露諸多問題，商界、宗教界出錢出力協助改善情况，挽救國家聲譽，可是上周五依然出現英國、美國、新加坡拉隊離開的史無前例情况。

連日逾2500人不適入院

韓國傳媒指出，營地逢雨便現積水，倘下大雨更可能因排水系統欠佳而水浸，導致蚊蟲滋生，處處泥濘和出現臭味。上周當地白晝體感溫度可約達40℃，但新萬金是填海地而樹蔭少，大會又無預設充裕的冷氣、風扇等納涼空間，結果連日有逾2500人不適入院，多數因為中暑、曬傷，約三、四成跟嚴重受蚊叮蟲咬有關。

此外，大會上周二開幕時，17個營區僅4個完全可用。活動以露營為核心，卻見帳篷不足。各國參加者還發現營地的衛浴及更衣設施簡陋、不足兼不夠乾淨，食物變質或不飽肚，食水也不夠，醫療隊不能維持24小時服務，成人與青少年營地之間沒有屏障區隔，爆出泰國童軍領袖潛入女子浴室醜聞等問題。

早在2021年9月，已有全羅北道議會議員警告在一年中最熱時期接待4萬餘人，存在衛生醫療風險。另外去年預演活動，也顯露了設施不足、癱瘓，活動可能要腰斬的迹象。

英國童軍總會斥主辦方4缺失

英國廣播公司（BBC）昨報道，英國童軍總會主席海德（Matt Hyde）受訪指出大會存在缺乏遮蔭、食物不足、衛生條件差及醫療服務不足這四大缺點，批評主辦單位改善得「太少太慢」。他說：「主辦方使我們很失望。因為我們抵埗前、到達後已反覆提出了某些憂慮，他們承諾會處理，然而卻不。」

執政黨議員促究責

提早離營要入住酒店，英國童軍總會要額外動用逾100萬英鎊（約993萬港元）的儲備租酒店宴會廳和酒店房間安置4500名英國童軍。

漢陽大學政治外交學教授金聖洙批評韓國籌備8年但仍準備不足，「政客與公務員道德敗壞招致如今的蒙羞」。執政的國民力量黨屬國會議員李泰珪昨表示要追究失職者責任和款項去向，查找問題所在。

（綜合報道）