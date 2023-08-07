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廣島原爆78周年 市長促諸國棄核威懾論

【明報專訊】昨日是日本廣島原子彈爆炸78周年，一如以往有紀念儀式。在俄軍侵烏和朝鮮威脅引發核武風險升溫的陰影下，廣島市長松井一實致辭時批評列強當政者至今仍然「用核武進行恫嚇」，呼籲大家摒棄核威懾論。日本首相岸田文雄稱，無核武世界之路愈見艱難。

今年原爆紀念儀式有110個國家及歐盟代表參加，為歷來之最，中國和朝鮮等獲邀但未派代表；因俄軍侵烏，俄羅斯和白俄羅斯連續兩年不獲邀。

松井一實敦促為政者摒棄核威懾論，不僅是俄國，還有5月在廣島舉行峰會的七國集團（G7）成員國領袖。他說：「世界各地領袖必須面對，當今某些政策制定者提出核威脅所暴露的核威懾論之愚昧。他們必須馬上採取具體行動，帶領我們遠離危險的現狀，走向理想世界。」廣島縣知事湯崎英彥也質疑，自從俄羅斯恫嚇向烏克蘭動用核武及朝鮮持續發展核武，世界各地包括日本提出的核威懾呼聲愈來愈多。

岸田：無核武世界之路愈見艱難

以廣島為政治大本營的岸田文雄強調，日本是唯一在戰爭中經歷過原爆的國家，將繼續貫徹不製造、不擁有、不引進核武的「無核三原則」，致力於無核武世界，然而「因為國際社會對解除核武的分歧變大和俄羅斯（在侵烏戰爭作出）的核武威脅，這條路變得愈走愈艱難」。

在二戰最後時刻的1945年8月6日，美軍在廣島投下原子彈，3日後再到長崎投彈，合共導致逾20萬人身亡、數以十萬計人受災，包括一批來自朝鮮半島的民工。部分返回韓國慶尚南道陝川定居的朝鮮裔原爆受害者，前天對福島核電站即將排放核污水及朝鮮頻繁試射導彈表示擔憂。

（綜合報道）

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