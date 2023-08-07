中俄11艘「最大艦隊」巡近阿拉斯加

中國稱不針對第三方

《華日》引述美國官員報道，那支中俄艦隊一度駛近阿留申群島（Aleutian Islands）但沒進入美國領海。美國國防部官員稱，當局派出4艘驅逐艦聯同P-8「海神」式巡邏機跟蹤中俄艦隊。美國北方司令部發言人確認中俄在阿拉斯加附近執行聯合海上巡邏，但沒有具體說明船艦數量或具體位置。司令部發言人在聲明續指，他們的軍機及船艦採取行動確保美國和加拿大安全，而巡邏艦隊仍在國際水域，並不視為威脅。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回覆《華日》查詢時確認，按中俄軍方年度合作計劃，兩國海軍船艦近期曾在西太平洋和北太平洋相關水域聯合海上巡邏，但他否認有針對美國之意，「此舉並非針對第三方，無關現時國際和地區局勢」。俄羅斯使館則尚未回應《華日》查詢。

美派巡邏機監察 指艦隊未入領海

美國保守派智庫傳統基金會高級研究員、退役海軍上校薩德勒（Brent Sadler）表示：「鑑於烏克蘭戰爭和台海緊張局勢，這種舉動非常挑釁。」

阿拉斯加共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）上周六接受霍士數碼新聞電話訪問時稱，這次俄羅斯和中國聯合海上任務部隊在規模和範圍方面都是前所未有，而且兩國緊密合作。他認為，美國兩大敵手組成的巨大海上行動部隊，在非常接近美國海岸的海域探查，情况令人擔憂。他說：「這進一步鞏固一個觀點，即我們已進入由北京和莫斯科的獨裁者領導的專制主義侵略新時代，他們愈來愈具侵略性。」

今次並非首次有中俄聯合艦隊靠近美國海岸。去年9月中俄一個7艘船艦組成的艦隊亦在阿留申群島附近航行，美方當時只派1艘海岸防衛隊船舶在監視——蘇利文認為美方今次回應較上一次有進步。

（華爾街日報/霍士新聞）