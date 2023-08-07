專家：北京與會或顯被迫調整烏戰立場

路透社昨引述沈丁立表示，中國可在烏克蘭問題上提出不同意見，以及一些聯合推動政治解決可見問題的建議。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江稱，北京或將微調其立場，通過參與國際會議更好認識其他國家的立場，並「可能尋求開拓自己的適應和操作空間」。

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻則認為，北京派代表參加會議「僅表明願意聆聽和討論，但絕不意味最終必須同意任何事情」。

中國常駐聯合國代表耿爽上月說，對烏克蘭衝突對抗持續擴大「深感憂慮」。美國耶魯大學蔡中曾中國研究中心研究學者魯道夫（Moritz Rudolf）稱，戰事升級目前已直接影響中國的經濟和政治利益，北京將愈來愈難掌控情况。

美學者質疑中國、非盟、沙特「不可靠」

美國有聲音質疑中方介入烏克蘭問題是否好事。華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）外交與國防政策學者萊夫科維茨（Ben Lefkowitz）和恰克（Kori Schake），上周四於《外交政策》網站撰文，憂慮美國鼓勵其他國家介入斡旋俄烏衝突，會重蹈特朗普時代以來對阿富汗政策的覆轍，削弱美國所支持政權的合法性。二人又警告，中國、非洲聯盟或沙特都「不是促進烏克蘭和平的可靠伙伴」。

（路透社/中央社/外交政策）

（俄軍侵烏）