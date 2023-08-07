華首亮相涉烏會議 烏讚突破西方稱好 被指堅持先停火遭拒 李輝認分歧多「但重要在有共同原則」

定調「尊重烏領土主權」和談核心

吉達會議後未有聯合聲明，但消息指各國有廣泛共識，應以尊重烏克蘭主權和領土完整等原則作為俄烏未來和談的核心。彭博社和《華爾街日報》報道，與會者同意繼續以「雙軌」形式推進：一方面烏克蘭將繼續與各國駐基輔大使討論和平條件，另一方面沙特計劃提倡成立一系列工作小組，研議烏克蘭10點和平計劃中的細節問題，包括烏戰對核安全、環境、糧食安全等有全球影響的議題。

吉達會議有42個國家派代表參與，最大焦點在於中國政府歐亞事務特別代表李輝率團赴會，是北京首度參與。烏克蘭外長庫列巴形容中方參與是「重大突破」，強調沙特在此發揮重要作用。

西方和烏克蘭期望中國能就俄羅斯紅線和關切的討論作出貢獻，一名知情者認為西方與中方代表能現場交流是件好事。李輝另與率領美國代表團的白宮國家安全顧問蘇利文以及政治事務國務次卿盧嵐場外會晤，《華日》引述一名華府官員稱：「有中國在這裏真是非常好。」

據報中方代表在會上重申北京關於政治解決烏克蘭危機的12點立場。彭博社引述法國外交部一名高官稱，中國在會議上雖採取「積極態度」，但堅持要求停火，法國告訴中國這是不可接受，因為這實際上是凍結衝突，讓俄軍鞏固對烏克蘭佔領土地的控制。路透社引述李輝表示：「我們有很多分歧，也聽到了不同的立場，但重要是我們擁有共同原則。」

指涉發展中國家的「全球南方」亦是焦點。彭博社引述法國外交官表示，沒有任何與會的全球南方國家要求俄羅斯出席下一輪會談——預計會在下月印度新德里二十國集團（G20）峰會前舉行。法新社則引述巴西代表團團長阿莫林指，必須讓俄羅斯「以某種形式」參與和平進程。

烏克蘭總統澤連斯基前天表示，各大洲對世界事務有不同的政治取態，但強調所有國家都「優先在國際法下團結一致」。他尋求吉達會議為擬在秋天舉行的烏克蘭問題全球峰會就基本原則達成一致，強調昨天場外雙邊會談至關重要。《紐約時報》報道，吉達會議只是烏克蘭未來數月為削弱俄羅斯作外交游說的開端。澤連斯基上周三召開緊急會議，叮囑外交官必須用盡一切手段，包括「非官方外交和訴諸誠懇」等，說服盟友和中立國家，要只有完全擊敗俄羅斯，方能達至長久和平。

俄指西方動員「全球南方」企圖必敗

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評會議是「騙局」，稱解決衝突如沒有俄方參與都將是「毫無意義且荒謬」。副外長里亞布科夫昨指這次會議是西方「企圖繼續徒勞無功的努力」，「試圖動員全球南方國家支持從一開始就注定是失敗和站不住腳的澤連斯基方程式」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）