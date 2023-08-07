抗西共體「逼宮」 兩鄰有結盟瓦格納先例 尼日爾軍政府求援俄傭兵

尼日爾政變後 普里戈任曾稱願支援

美國監察環球安全威脅組織「蘇凡中心」（Soufan Center）資深研究員納斯爾（Wassim Nasr）告訴美聯社，他獲3名馬里消息人士和1名法國外交官證實，尼日爾政變將領莫迪（Salifou Mody）上周三率代表團訪問馬里期間，曾接觸瓦格納方面的人。納斯爾說：「他們需要（瓦格納），因為瓦格納將成為他們維持權力的保證。」他說瓦格納正在考慮要求。

尼日爾跟瓦格納合作並非空穴來風，近年經歷政變的馬里和布基納法索，其軍政府都選擇走上親俄路線，並跟瓦格納結盟，「以瓦格納代替西方軍隊」，像馬里便有1500人在境內駐紮，衝擊薩赫勒地區的國際格局。瓦格納6月短暫叛變後，未知其非洲業務有否變化，但其首腦普里戈任7月底曾讚尼日爾政變是「早該從西方殖民者手中解放的時刻」，還聲言願意提供幫助維持秩序。

西共體介入能力受質疑

有15成員國的西共體，上周日（7月30日）曾向尼日爾政變軍人發最後通牒，要求最遲昨日釋放民選總統巴祖姆及恢復其職務，恢復憲法秩序，否則可能軍事介入。路透社昨報道，尼日爾首都尼亞美昨局勢平靜。西共體對於下一步行動，以及最後通牒的具體時限，截稿前未置評。

西共體成員國的國防部官員上周五結束在尼日利亞首都阿布賈的3天會議，已議定對尼日爾的潛在軍事干預計劃。惟美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）非洲項目高級研究員赫德森（Cameron Hudson）表示，西共體之中只有尼日爾、乍得、布基納法索、馬里和毛里塔尼亞5國的軍隊具戰鬥經驗或合作訓練，而區內人口最多國家尼日利亞本身內部衝突頻仍，介入能力有限。

阿爾及利亞憂「引爆薩赫勒」

馬里和布基納法索已表明支持尼日爾軍方。尼日爾北鄰、非西共體成員的阿爾及利亞，總統特本前晚表明反對軍事介入尼日爾，稱那等同「對阿爾及利亞的直接威脅」，且「可能引爆整個薩赫勒地區」。

（半島電視台/路透社/CNN）