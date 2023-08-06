尼日爾軍政府交權期限今屆 西共體醞釀軍事介入

西共體軍事將領在輪任主席國尼日利亞首都阿布賈開會3天後，西共體政治事務、和平與安全專員穆薩赫前日表示，「已制定好所有最終可能介入（尼日爾）的元素」，包括「所需資源、如何及何時部署軍隊」。他強調西共體仍期望以外交解決問題，正給發動政變的尼日爾軍政府任何機會扭轉現况。

西共體上周四晚派代表團前往尼日爾首都尼亞美，尋求解決軍事政變「友好方案」，但被指遭阻止離開機場入境，未能會見政變領袖或被拘禁總統巴祖姆，數小時後無功而還。尼日利亞總統提努布此前強調軍事干預尼日爾是「最後手段」，但該國參議院前日稱，提努布已指示政府準備調遣軍事人員。西共體其餘10個有效成員國中，科特迪瓦、塞內加爾和貝寧已表示願出兵。尼日爾軍政府揚言會抵抗，同由軍政府把持的鄰國馬里和布基納法索則警告，倘若西共體出兵，等同向兩國「宣戰」。

可派地面部隊或扶植反軍政府勢力

穆薩赫拒絕交代軍事干預計劃詳情，以防向尼日爾軍政府泄漏信息。路透社指出，若西共體出兵，可能大規模派出地面部隊、派小量特種部隊營救巴祖姆，或扶植支援尼日爾反軍政府的武裝勢力，但每個選項都可能影響尼日爾以至西非區內安全。

（綜合報道）