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襲俄油輪列俄港口「風險區」 烏吹響黑海反封鎖號角

【明報專訊】烏克蘭安全部門有消息人士昨（5日）向路透社承認，上周五深宵以一架負有450公斤炸藥的無人機，在黑海的刻赤海峽攻擊了一艘懸掛俄羅斯國旗的運油輪。烏克蘭未直接認責，但警告黑海戰事升級，表明在「烏克蘭領海和領土」向俄方施襲「合法」，這或反映烏軍試圖「以牙還牙」反制俄方軍事封鎖黑海運糧出海口。

俄方指遇襲油輪「西格」號（Sig）事發時無運油，右舷水線的機房被炸出洞口但無人受傷，事後由拖船拖走；烏方則指該油輪事發時正為俄軍運送燃料，有些船員受傷。鄰近的克里米亞大橋一度暫停行車。烏方安全部門消息人士指，行動由烏克蘭安全局（SBU）聯同海軍進行。

這次攻擊反映烏克蘭在黑海反攻的戰略變化。事發前數小時，烏方無人機才攻擊俄國黑海港口新羅西斯克的海軍基地，一艘兩棲登陸艦受損傾側，迫使港口關閉數小時。「西格」號則是烏方首次針對黑海商運船舶，意味俄國出口穀物、石油、化肥等大宗商品風險提高。烏克蘭海事江河運輸部昨更宣布，將新羅西斯克等6個位於黑海及其支海亞速海的俄國港口劃入「戰爭風險區」。有烏克蘭專家坦言，烏軍是嘗試通過控制黑海的航運抗俄。

烏安全局長：烏境襲俄「合法」

SBU局長馬柳克昨表明這類攻擊是「絕對合邏輯與有效之舉」，俄方「唯一可行選項是撤出烏克蘭的領海和領土」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕克里米亞大橋 亞速海 刻赤海峽（Kerch Strait） 黑海 無人機 俄軍侵烏

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