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國禮案判囚3年 伊姆蘭汗大選路斷 巴基斯坦前總理否認貪腐 籲支持者上街和平抗爭

【明報專訊】巴基斯坦前總理伊姆蘭汗昨（5日）因「國禮案」貪腐罪成被判監禁3年並隨即被捕，判決將令他無法參加即將舉行的國會大選。伊姆蘭汗被控虛報和隱瞞售賣2018年至2022年執政期間外訪時所收取共值1.4億巴基斯坦盧比（約390萬港元）名貴手表等禮物的收益，他呼籲支持者和平示威以作抗議。

伊斯蘭堡地區法院法官迪拉瓦爾裁定，伊姆蘭汗（Imran Khan）交代從國家禮品保管部門「托沙卡納」（Toshakhana，見另稿）獲取禮物時有所欺瞞，相關資料其後被證實虛假和不準確，其「不誠實毋庸置疑」。伊姆蘭汗的控罪涉款1.4億巴基斯坦盧比。判辭指伊姆蘭汗「因自願和蓄意隱瞞從國庫累積的利益，犯上貪腐行為罪」，判其監禁3年，並罰款10萬巴基斯坦盧比（約2776港元）。

被指交代收禮欺瞞 涉款390萬

按憲法條款，伊姆蘭汗技術上會被禁止在未來5年擔任公職，換言之，他將無法參與預期11月舉行的國會大選。現任總理夏巴茲已提議周三解散國會，但司法部長塔拉爾向當地傳媒表示，下一輪選舉將採納新的人口普查統計，但普查或需時約4個月，大選有可能因此延期。

伊姆蘭汗昨日並未出庭應訊，判決一出，他隨即在東部旁遮普省拉合爾的寓所被捕，押送到首都伊斯蘭堡，而根據拘捕令，他最終會被送往毗鄰伊斯蘭堡的拉瓦爾品第某個監獄服刑。伊姆蘭汗的法律團隊表示將會提出即時上訴，並批評審訊期間未獲機會和時間安排證人作供，以及整理答辯論據。

警上門拉人押送首都

現年70歲的伊姆蘭汗原為板球明星，2018年挾高民望出任總理，後被指與掌握實權的軍方不和，去年4月遭國會不信任動議趕下台，並捲入逾200宗官司。伊姆蘭汗指控事件涉及政治動機，以阻止他及其領導的巴基斯坦正義運動黨（PTI）挑戰脆弱的夏巴茲聯合政府。夏巴茲政府的資訊部長奧朗則強調，今次拘捕伊姆蘭汗符合法律程序，與大選無關。

PTI昨日公開伊姆蘭汗被捕前的錄影，後者表明已預料自己會被捕，呼籲支持者「別坐在家中」，走上街頭和平示威，「我正為你們、國家和你們子女的未來進行鬥爭」。今年5月，伊姆蘭汗因沒有就另一案件出庭應訊被捕，觸發多地大規模示威，數千人被捕。一名PTI黨職人員昨則稱，伊姆蘭汗不在期間，該黨將暫由副主席庫雷希領導。

（綜合報道）

相關字詞﹕夏巴茲（Shehbaz Sharif） 巴基斯坦國禮案 伊姆蘭汗（Imran Khan） 巴基斯坦

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