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英美星高溫下退出 韓續辦童軍大露營

【明報專訊】為期12天的第25屆世界童軍大露營正在韓國舉行，由於熱浪持續，英國、美國及新加坡童軍隊伍以極端高溫為由，前日及昨天先後宣布退出活動及離開營地，世界童軍運動組織（WOSM）已要求韓國主辦單位考慮提早結束活動，但韓國總理韓惪洙昨表示，與其他國家商討後，政府決定繼續有關活動。

營地衛生不理想 食物不足

世界童軍大露營每4年舉行一次，每次都在不同國家舉行，今屆於本月1日至12日在韓國全羅北道扶安郡新萬金舉行，有來自全球150個國家或地區共約4.3萬人參加，大部分童軍為14至18歲。他們頂着34℃高溫露營，連日來已有數百人中暑。其中規模最大、童軍與義工人數達4000多人的英國隊伍前日表示，參加者會離開新萬金營地，轉往入住首爾的酒店，以減輕現場壓力。其一英國隊員表示，決定退出不僅是因為天氣酷熱，還關乎營地設施和食物問題，指出廁所存在「健康風險」，兒童的飲食需求亦未獲滿足。

港團暫不離營 澳門兩人過敏早退

美國童軍隊伍向家長發電郵指參加者將在周日離營，前往平澤市美軍漢弗萊營基地，形容該決定艱難，但因持續極端天氣，故需提前離開。新加坡童軍隊伍也決定提前離營，澳門有兩人因身體過敏提早離韓。

世界童軍大露營香港代表團管理委員會昨表示，雖然營地持續炎熱，但本港代表團成員都能在健康及安全情况下，繼續參與營地活動，現階段不考慮離營，但管理團隊將持續監察營地天氣變化、設施運作及成員健康，並與港府保持溝通。

世界童軍運動組織前日表示，已要求韓國童軍協會考慮提早結束活動，並為參加者提供協助。韓媒報道，除了天氣炎熱，營地衛生條件也不理想，淋浴和廁所等皆很簡陋，童軍又被蚊蟲叮咬。全羅道當局昨稱，營地有約70人感染新冠病毒。

接連有隊伍退出，對韓國政府來說是重大公關挫折，總統尹錫悅召開內閣會議批出60億韓圜（約3678萬港元）支援活動，他周六又致電主辦單位，敦促他們為童軍提供更多旅遊項目。

（法新社/路透社）

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