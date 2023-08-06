美首批准產後抑鬱口服藥 3天見效副作用較輕 料今年推出未定價

【明報專訊】一款由美國兩間藥廠聯合生產的抗產後抑鬱藥上周五通過美國食品及藥物管理局（FDA）上市批核，成為治療產後抑鬱用途首款獲批口服藥，預計今年內會以商品名稱Zurzuvae推出，售價未定。研究顯示它能使患者最少服藥3天即見症狀紓緩，料可鼓勵更多患者接受治療，但有不參與研究的醫生認為它不適合有自殺傾向或長期抑鬱症的患者使用。
Zurzuvae由美國生物製藥廠Sage Therapeutics與百健（Biogen）聯合生產，其所含化學物zuranolone，能刺激大腦的神經傳導物質「γ-氨基丁酸」（GABA），有助控制焦慮和壓力。臨牀實驗顯示，其療效快過尋常需時幾周甚至數月的一般抗抑鬱藥。患者只要一連兩周每晚在進食富含脂肪的膳食時服一片藥，最快數天內可緩解病徵，第15天足以定義為疾病已緩解。對比現有抗產後抑鬱藥物需要到醫院接受60小時靜脈注射，這款口服藥既使用方便，又毋須母嬰分開。
專家稱不建議自殺傾向者使用
臨牀實驗顯示其副作用計有頭暈、突然失去知覺、嗜睡、體重增加、性功能障礙，相對其他一般抗抑鬱藥輕。FDA要求藥品標籤附上已知副作用警告，還提醒可能有自殺念頭或行為、嗜睡、混亂，以及服藥後至少12個小時不應駕駛或操作機器。
業界其他專家指，這款藥物對輕度至中度產後抑鬱患者療效最好，但不建議有長期抑鬱或有嚴重自殺傾向的患者使用。目前觀測顯示患者停藥45日沒復發，惟婦產科心理健康專家指需更長期數據支持。醫生建議服藥期間避免餵哺嬰兒，因藥廠沒對哺乳婦女作臨牀測試。
全球四至八成婦女會有產後情緒不穩等症狀，通常數天內緩解。約13%至19%婦女有產後抑鬱，影響日常生活，甚至是育嬰能力；少數婦女更可能有產後精神病，包括幻聽和被害妄想，甚至有自殘或傷害嬰兒念頭等。香港衞生防護中心資料顯示，本港約10%產後婦女確診產後抑鬱，但推測實際患者恐更多。