美首批准產後抑鬱口服藥 3天見效副作用較輕 料今年推出未定價

Zurzuvae由美國生物製藥廠Sage Therapeutics與百健（Biogen）聯合生產，其所含化學物zuranolone，能刺激大腦的神經傳導物質「γ-氨基丁酸」（GABA），有助控制焦慮和壓力。臨牀實驗顯示，其療效快過尋常需時幾周甚至數月的一般抗抑鬱藥。患者只要一連兩周每晚在進食富含脂肪的膳食時服一片藥，最快數天內可緩解病徵，第15天足以定義為疾病已緩解。對比現有抗產後抑鬱藥物需要到醫院接受60小時靜脈注射，這款口服藥既使用方便，又毋須母嬰分開。

專家稱不建議自殺傾向者使用

臨牀實驗顯示其副作用計有頭暈、突然失去知覺、嗜睡、體重增加、性功能障礙，相對其他一般抗抑鬱藥輕。FDA要求藥品標籤附上已知副作用警告，還提醒可能有自殺念頭或行為、嗜睡、混亂，以及服藥後至少12個小時不應駕駛或操作機器。

業界其他專家指，這款藥物對輕度至中度產後抑鬱患者療效最好，但不建議有長期抑鬱或有嚴重自殺傾向的患者使用。目前觀測顯示患者停藥45日沒復發，惟婦產科心理健康專家指需更長期數據支持。醫生建議服藥期間避免餵哺嬰兒，因藥廠沒對哺乳婦女作臨牀測試。

全球四至八成婦女會有產後情緒不穩等症狀，通常數天內緩解。約13%至19%婦女有產後抑鬱，影響日常生活，甚至是育嬰能力；少數婦女更可能有產後精神病，包括幻聽和被害妄想，甚至有自殘或傷害嬰兒念頭等。香港衞生防護中心資料顯示，本港約10%產後婦女確診產後抑鬱，但推測實際患者恐更多。

（紐約時報/路透社/香港衛生署）