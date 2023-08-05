北京派李輝赴沙特 出席烏克蘭問題會議

外交部發言人汪文斌在聲明中亦稱，「中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。這次是繼6月丹麥哥本哈根後再次舉行的同類會議，《華爾街日報》上周六（7月29日）率先報道，東道主沙特和烏克蘭已邀請30國參與吉達會議，包括多個「全球南方」國家，俄羅斯未獲邀請。報道引述西方外交官表示，沙特與中國關係良好，因而被選中主持今輪烏克蘭和平會議，希望游說跟莫斯科關係密切的北京與會，另有參與哥本哈根會議的人士表示，本身不預期北京會出席今次會議，但北京未有排除這可能。

烏無人機黑海重創俄艦

另外，多間西方傳媒周五引述烏克蘭情報消息報道，烏軍以海上無人機襲擊俄羅斯黑海出口港新羅西斯克，嚴重破壞一艘俄軍登陸艦。俄羅斯國防部則稱成功擊退兩艘烏軍無人艇，海軍設施未有受損。烏方指國家安全局（SBU）和海軍聯合派出一艘載有450公斤TNT炸藥的水上無人機，衝擊泊港的俄軍登陸艦「奧列涅戈爾斯克·戈爾尼亞克」號（Olenegorsky Gornyak），事後該艦嚴重損毀，無法執行戰鬥任務。俄國防部至昨日未回應有關該艦情况查詢。路透社引述另一消息報道，一艘損毀的大型俄軍軍艦無法行駛需被拖上岸，並表示新羅西斯克港於事發數小時後已恢復石油與穀物載貨活動。

（路透社/BBC）

（俄軍侵烏）