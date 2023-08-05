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紐首份國安戰略 點名中國「構成挑戰」

【明報專訊】新西蘭周五（4日）發表首份《國家安全戰略》及國防政策檢討報告的首兩份文件。有關國防政策檢討報告的文件，措辭有別於過往，首次點名中國「強勢追求戰略目標」是國際戰略競爭主因，可對現有秩序「構成挑戰」。新西蘭強調紐中經貿關係和合作的重要性，又形容美國為「關鍵防務伙伴」。防長利特爾指美國涉足太平洋並不影響新西蘭與他國關係，正是其「不同於中國之處」。

放眼至2025年的新西蘭《國安戰略》提到，近年來戰略競爭加劇，影響了國際合作，挑戰以規則為基礎體系的有效性，而「中國日益增長的經濟、政治和軍事實力以及對其海外利益更加強勢的追求，是這種競爭的主要驅動因素」。文件稱中國去年與所羅門群島簽訂安全協議，以及北京持續試圖在太平洋地區建設新的小集團，突顯中國「把經濟和安全合作掛鈎，創建競爭性地區建設」等野心。

惠靈頓另公布《2023年防衛政策戰略聲明》和《2023年未來部隊設計原則》兩份國防政策檢討文件，前者形容「日漸強大的中國正把所有國家力量工具，用於可對現行國際規則和規範構成挑戰」。這點跟以往類似文件有所變化：《2018年戰略防衛政策聲明》指「可見中國對國際秩序的貢獻……正在多個範疇有所增加」；《2021年國防評估》指中國「正尋求重塑國際體系，使其符合中國的管治模式和國家價值觀，並令中國被視為全球領袖」。

紐防長：美沒干涉紐與他國關係

最新文件形容美國「長久以來承擔印太地區的安全責任，並正加強密切關注作出相關貢獻」，而利特爾認為美國過去沒有干涉新西蘭與其他國家的關係，指這正是「（美、中之間）分別所在」。惟利特爾表示新西蘭「承認中國作為財富創造國和應對全球戰略關切重要伙伴的地位」。

利特爾否認有和平組織批評新國防文件讓新西蘭「走上戰爭道路」。中間偏右國家黨黨魁盧克森昨稱，10月大選如勝出，「絕對會」尋求中國資助新西蘭的240億紐元（約1140億港元）道路基建項目，不憂慮北京提出不合理要求作回報。

（綜合報道）

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