西非經濟共同體代表斡旋 未晤軍政府領袖離去

ECOWAS繼周日發通牒限尼日爾軍政府7天內交還權力並對該國實施制裁後，又派代表到當地斡旋。然而法新社周五引述代表團成員稱，他們周四抵埗後未按計劃過夜，亦沒跟奇亞尼或巴祖姆會面。當地政府報章《Le Sahel》則稱代表團在機場跟軍政府會面，討論解決危機的建議。

軍政府只派5人機場會面

路透社引述代表團隨行的消息人士指，他們在機場與軍政府代表的會面未取得任何突破，並於凌晨搭機離開。尼日利亞總統消息人士稱，軍政府方面只派出5名代表來會面，又指會談午夜結束後，軍政府代表稱已聽到了他們的所有看法，之後會給予回覆，代表團隨即離開當地。

巴祖姆周四在《華盛頓郵報》專欄撰文，稱自己成為人質，呼籲國際社會協助尼日爾恢復憲法秩序。他指軍方有派別沒任何正當理由下發起政變，若成功的話將對尼日爾、地區以至全球造成毀滅性的後果。

（法新社/路透社）