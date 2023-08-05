西非經濟共同體代表斡旋 未晤軍政府領袖離去

【明報專訊】為化解尼日爾政變危機而「多管齊下」的西非國家經濟共同體（ECOWAS），其代表團周四（3日）抵達尼日爾首都，但有成員稱未能跟軍政府領袖暨原總統衛隊指揮官奇亞尼或原總統巴祖姆會面。ECOWAS成員國的軍方高層周二至周五亦在尼日利亞首都阿布賈開會，討論作為解決危機最後手段的軍事回應。
ECOWAS繼周日發通牒限尼日爾軍政府7天內交還權力並對該國實施制裁後，又派代表到當地斡旋。然而法新社周五引述代表團成員稱，他們周四抵埗後未按計劃過夜，亦沒跟奇亞尼或巴祖姆會面。當地政府報章《Le Sahel》則稱代表團在機場跟軍政府會面，討論解決危機的建議。
軍政府只派5人機場會面
路透社引述代表團隨行的消息人士指，他們在機場與軍政府代表的會面未取得任何突破，並於凌晨搭機離開。尼日利亞總統消息人士稱，軍政府方面只派出5名代表來會面，又指會談午夜結束後，軍政府代表稱已聽到了他們的所有看法，之後會給予回覆，代表團隨即離開當地。
巴祖姆周四在《華盛頓郵報》專欄撰文，稱自己成為人質，呼籲國際社會協助尼日爾恢復憲法秩序。他指軍方有派別沒任何正當理由下發起政變，若成功的話將對尼日爾、地區以至全球造成毀滅性的後果。