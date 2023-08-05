尼日爾軍政府撤法國軍事協議 難敵後殖民論述戰 馬克龍非洲外交戰略重挫

封殺法媒體 歐盟斥侵言論自由

尼日爾軍政府代表阿布德拉曼在國營電視台公布撤銷與法國的軍事協議後，稱將就此向法國發出外交照會。軍政府又禁止當地廣播法國政府資助的新聞頻道France 24和法國國際廣播電台（RFI）。歐盟昨指尼日爾封殺法國媒體廣播是嚴重侵犯資訊和言論自由。

法國近年在非洲影響力接連受挫，馬里在2021年軍事政變後，馬里軍政府改聘俄國傭兵瓦格納集團，法國軍隊去年撤出當地；自2013年起在薩赫勒地區的反恐「巴爾赫內行動」亦告結束。去年布基納法索第2次政變的領袖亦要求法國撤軍，法軍已在今年撤走。曾是法國殖民地的尼日爾，成為法國在區內買少見少的打擊伊蘭武裝分子合作伙伴。法國在該國有基地，派駐1000至1500名軍人。尼日爾軍政府撤銷與法國的軍事合作協議，可能徹底改變非洲薩赫勒地區打擊伊斯蘭武裝分子的行動。

尼日爾軍事政變與鄰國布基納法索和馬里近年的政變一樣，都在反前宗主國法國的高漲情緒下發生，而且俄羅斯以反殖民大國自居來推波助瀾——儘管俄國在「瓜分非洲」時代（1881-1914）也曾覬覦非洲，只因國力不足而未獲寸土。上述3國也因此出現親俄聲音，尼日爾首都尼亞美周四有民眾示威，抗議外國對政變領袖施壓，有示威標語寫着「尼日爾、俄羅斯、馬里和布基納法索萬歲。打倒法國、ECOWAS、歐盟」，亦有人在國會外揮動俄羅斯國旗，高喊「俄羅斯萬歲」、「普京萬歲」等口號。

中俄土早插旗 法國反思來遲

馬克龍今年3月訪問非洲4國時，承諾法國在平等伙伴基礎上，與非洲大陸關係將進入新時代。《經濟學人》指馬克龍把法非關係帶往正確方向，去年8月法軍撤出馬里，法國反思其非洲工作，包括減少介入和保持低調免引起反感。

然而，在中國、俄羅斯及土耳其的勢力已植根西非，法國反思為時已晚。中國已取代法國成為西非地區主要產品進口國。法國更無力對抗俄羅斯組織散播「佔領」、「剝削」之類的後殖民論述戰。文章指尼日爾面臨主要問題是其民主前景和薩赫勒地區的穩定，但對法國而言則是它對非洲大陸恢復影響力和重塑安全方針能力的考驗。

（綜合報道）