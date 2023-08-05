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總統口誤議員發呆 美老人當政掀爭議 乏法律變招 定年齡上限難避艱難修憲路

【明報專訊】美國最年長在任總統拜登台上被沙包絆倒、參議院共和黨領袖麥康奈爾在記者會「呆滯」20秒、歷來最年長參議員范斯坦投票時表現困惑，令人關注多名領袖級美國政治人物真的老了。在政壇多老才算太老？隨着國會老化，對壽命和心智健康的擔憂可能不斷浮現，但目前鮮有法律選項解決老人政治問題。在美國，設定年齡上限被認為是違憲。共和黨總統參選人黑利早前提出強制75歲及以上公職人員接受認知測試，卻被批評年齡歧視、荒謬。

7月26日，81歲美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在國會主持記者會時說到一半突然愣住，一動也不動地在米高峰前站了大約20秒，之後在幕僚和其他參議員陪同下離開，幾分鐘後重返現場，告訴記者「我很好」。

90歲「最老」議員 口頭表決「分神」

醫療專家猜測，麥康奈爾可能是癲癇發作或輕微中風導致「當機」。美國有線新聞網絡（CNN）報道，今次「發呆」並非個別事件。麥康奈爾事發後一日，今年因帶狀皰疹曾缺席多月的90歲民主黨加州聯邦參議員范斯坦（Dianne Feinstein），在參議院撥款委員會聽證會口頭表決時表現困惑，要黨友默里提醒她說「贊成」。她的職員後來解釋，范斯坦一時「分神」。

3月曾在私人晚宴絆倒致腦震盪和肋骨骨折的麥康奈爾，在「當機」事件當晚向記者透露接到80歲總統拜登的電話，打趣告訴對方「是沙包惹的禍」。

「沙包」是指拜登6月出席美國空軍學院畢業典禮時，當眾被固定提詞器的沙包絆倒。拜登除了偶爾跌倒，也不時口誤，最近兩度把烏克蘭戰爭誤稱為「伊拉克戰爭」。

麥康奈爾和范斯坦事件，令拜登競逐連任更惹爭議，而他的對手可能是在共和黨初選民調遙遙領先的77歲前總統特朗普。

目前，美國除了有歷來最年長在任總統，現屆參議員的年齡中位數是65.3歲，是歷來最高。最近路透社/Ipsos民調顯示，67%的美國人同意應該設立總統、參議員或眾議員的年齡限制。不過，《福布斯》政治記者多恩寫道，實行年齡和連任限制須新增憲法修正案，過程複雜。

44歲的共和黨總統參選人、佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）早前抨擊這個國家的老人政治（gerontocracy），「以前的人在巔峰時期服務，然後交棒給下一代，我認為這一代人沒有真正願意這樣做」。

共和黨人倡心智測試 惹老將轟歧視荒謬

針對特朗普、拜登等潛在「老」對手，共和黨總統參選人黑利（Nikki Haley）今年初曾提出對75歲及以上的公職人員實行強制心智能力測試，以及設定國會議員連任限制，以解決老人政治問題。51歲的黑利經常在競選活動中談到需要「新一代領袖」。

第一夫人吉爾指黑利的提議「荒謬」。81歲的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）則說：「我們正在打擊種族主義、性別歧視和恐同症，我認為我們也應該反對年齡歧視。」

政治傳播專家、波士頓大學榮休教授貝科維茨（Tobe Berkovitz）說：「事實上，政治家像其他人一樣壽命長了，有些人在身體和精神上保持敏銳，而有些人則有些退化。問題是，何時某人應該離職，應該由選民還是醫生決定。」

（路透社/國會山莊報/福布斯/紐約時報）

（環球經緯）

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