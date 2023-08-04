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18年婚姻觸礁 加總理杜魯多與妻分居

【明報專訊】加拿大總理杜魯多（左圖）周三（2日）宣布與結婚18年的妻子索菲（Sophie，右圖）分居，杜魯多的辦公室指兩人已簽署分居法律協議。路透社引述消息指兩人將共同擁有對3名孩子的撫養權。加國上一名在任期間與妻子分居的總理，正是杜魯多之父老杜魯多，他在1977年與妻瑪格麗特分居。

現年51歲的杜魯多周三在Instagram稱，他與索菲經過許多有意義且艱難的談話後做出分居決定，而索菲亦在她的Ig帳號發表幾乎相同的帖文。杜魯多的辦公室稱公眾可期待會繼續看到兩人和3名孩子在一起，因「他們仍然是個親密家庭」，父母雙方將「一直出現在孩子的生活中」，又表示下周他們將一同度假。

杜魯多與兒時好友、現年48歲的索菲在2003年一同主持慈善舞會時重遇後交往，兩年後結婚，現育有3名9至15歲孩子。杜魯多擔任總理初期常看到兩人一同出席社交活動和出國，但近年兩人一同現身的次數減少。

杜魯多當總理前在自傳中承認兩人婚姻非完美，索菲在去年的結婚紀念日在社交網站稱他們「度過晴天及狂暴風雨的日子及其間的一切，但一切還沒有結束」，又指「長期關係在很多方面都充滿挑戰」。

損「顧家男」形象 專家料無政治影響

導致兩人分居的原因引發外界猜測。消息公布後，印度傳媒Ture Scoop重提2020年杜魯多及加國外長喬美蘭（Melanie Joly）曾被拍攝到一同午膳，又稱曾有報道指杜魯多晚上從喬美蘭的住所離開，但這些說法都無法證實。

路透社指分居決定是杜魯多2015年擔任總理以來最大個人危機之一。多倫多大學政治學名譽退休教授懷斯曼（Nelson Wiseman）則分析，「顧家男」是杜魯多精心塑造形象的重要一部分，但預計其分居不會造成政治影響。

（路透社/紐約時報）

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