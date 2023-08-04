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女選手百米跑21.81秒 索馬里體壇黑幕曝光

【明報專訊】成都世界大學生運動會周二一場女子100米跑初賽，一名代表非洲索馬里的跑手以逾21秒時間過終點，比該場冠軍慢了近一倍，惹來網民嘲笑和憤怒，有人形容為「國恥」。索馬里官員指跑手靠關係獲得代表資格，又指索馬里田徑聯合會主席搞裙帶關係，正停職候查。

20歲的阿里（Nasra Abukar Ali）以最後一名過終點，時間21秒81，比尾二的慢8秒，落後首名過終點的逾10秒之多。在社交媒體上廣傳的片段中，其他選手衝線時，儼如業餘的阿里仍未入鏡。

田徑會主席涉任人唯親停職候查

網民的反應包括嘲笑、懷疑、憤怒。一名索馬里人在社交平台X（前稱Twitter）發文寫道：「看到這樣無能的政府，讓人感到沮喪。他們怎麼會選擇一個未經訓練的女孩代表索馬里參加賽跑呢？這真令人震驚，破壞我們的國際形象。」亦有政治人物表達意見，形容事件是「國恥」。

索馬里青年及體育部長穆罕默德（Mohamed Barre Mohamud ）周三發表一份聲明表示，正聯同索馬里國家奧林匹克委員會調查事件，發現阿里既不是跑手也不是運動員。穆罕默德指索馬里田徑聯合會主席達希爾（Khadijo Aden Dahir）涉嫌濫用職權、任人唯親以及在國際舞台上破壞國家聲譽，暫停達希爾職務，並計劃對她採取法律行動。

美國之音周三報道，穆罕默德指阿里和達希爾有親屬關係，阿里是因為裙帶關係而不是靠表現而得以代表索馬里出賽。穆罕默德說：「當我們調查她是如何去那裏的時候，我們發現她是通過不透明和不符合規則的不當程序前往該國的。我們可以證實，她是通過貪污手段而得以參加世大運。」

（路透社/法新社/CNN/美國之音）

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