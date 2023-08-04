逾百醫學期刊聯合警告 籲全銷核武

該社論由《英國醫學雜誌》、《刺血針》、《美國醫學會雜誌》、《新英格蘭醫學雜誌》等11本國際頂尖醫學期刊的編輯所撰寫，指核武危險「重大且日益增加」，任何其使用「將為人類帶來災難」，並引用過往研究估算，警告即使一場「有限度」核戰爭只需動用全球1.3萬件核武中的250件，便足以即時殺死1.2億人，並干擾全球氣候和引發「核饑荒」，將令20億人蒙受風險。社論指出，「核武國家必先在核武滅絕我們前，銷毁其核武庫」。

稱需嚴肅看待俄威脅用核武

法新社周三引述社論共同撰稿人之一的「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）前主席赫爾方（Ira Helfand）表示，有需要嚴肅看待俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫日前威脅針對烏克蘭反攻動用核武。赫爾方又批評朝鮮反覆試射導彈，令全球核不擴散努力停滯。

社論發表的同時，聯合國預備委員會本周正在奧地利維也納開會，覆核1970年生效至今的《不擴散核武器條約》（NPT），下周日（6日）亦將是二戰日本廣島原爆78周年。

（法新社）