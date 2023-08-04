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路透：美研更強彈頭 利印太制華

【明報專訊】路透社周三（2日）報道，美國國防部和國會正在研究一種改進方法，通過使用更強有力的推進劑和更輕的彈頭，可將部分現有武器的射程提高多達 20%。美方目標是讓美軍一旦與中國解放軍爆發衝突時，可從較遠距離發動攻擊，在印太地區取得優勢之餘，亦加強保障美軍安全。

五角大樓一名高級官員說，CL-20是目前討論最多的化合物之一。美軍早在1980年代就研發出這種化合物，但因成本昂貴，迄今未能廣泛使用。國會引用 2021年發表的一份研究報告稱，使用CL-20能為火箭重新配置動力，可將其射程增加約20%。

馬里蘭州非牟利組織「高能技術中心」（Energetics Technology Center, ETC）一篇論文指出，新型高能材料將使一枚400磅炸彈「具有與目前1000磅炸彈相同的殺傷力」，並補充說中國正以工業規模製造CL-20並將其應用於武器系統。

射程可增20% 美軍更安全

美國眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）對路透社表示，印太地區的跨度和（中國）海軍的龐大規模，意味着美國需要更多能夠到達遙遠目標、有能力摧毁艦船的導彈。他說：「中國將美國在太平洋地區的存在視為威脅，並加強了自己的軍事存在。遺憾的是，五角大樓滿足於使用20世紀40年代的燃料技術，卻忽視了CL-20 等先進高能技術，而這些技術對於提高我們部隊的射程和殺傷力是必不可少的。導彈每飛遠一英尺，美國軍人就離危險更遠一英尺。」

ETC行政總裁卡維茨基（Bob Kavetsky）透露，研究透過CL-20提升戰力的武器包括「魚叉」（Harpoon）反艦導彈、「標槍」（Javelin）反坦克火箭，以及洛歇馬丁公司生產的長程反艦導彈和遠程空對地導彈。

（路透社）

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