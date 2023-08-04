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分析：為執政逆民意 為泰黨長遠有代價

【明報專訊】泰國為泰黨5月大選後成為國會第二大黨，周三決定甩掉最大黨前進黨另組可能包括親軍方或保守派的聯盟，有專家認為長遠要付出代價。

美國智庫外交關係委員會（CFR）東南亞高級研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）指出，過去近20年為泰黨被視為是在泰國爭取民主和經濟平等的政黨，但政變兩次推翻了來自該黨的首相。在為泰黨成立初期，時任首相他信通過一系列民粹主義政策，為泰國帶來了全民醫療保健和其他重要的福利，令為泰黨通常被視為是主要民主政黨。

摒棄獲最多選票黨 失民主光環

格蘭奇克指出，為泰黨摒棄獲最多選票的前進黨，並與一系列較傳統且相當保守的政黨組成聯盟，儘管將會掌權，但可能失去民主政黨的光環。為泰黨周三宣布排除前進黨另組聯盟後，年輕人在為泰黨辦事處外面示威，並焚燒為泰黨領袖的假人泄憤。格蘭奇克指出，為泰黨將被（特別是年輕一代）視為泰國建制派的一部分。

格蘭奇克認為，為泰黨拒絕在其聯盟中容納公開支持軍方的政黨，又承諾要就創建新憲法舉行公投，表明為泰黨可能意識到許多泰國民主派覺得其所為糟糕，試圖表明其仍代表泰國民主的願景。但是格蘭奇克指出，許多泰國人（尤其是年輕人）已對為泰黨的漸進式改革路線不滿足，希望對包括王室在內的制度作重大改革。這解釋即使民意調查最初預測為泰黨將成第一大黨，實際成績卻遜預期。

泰國素可泰公開大學政治學者尤塔蓬（Yuttaporn Issarachai）亦表示，今次將是為泰黨領導政府的最後機會，因為他們的基本盤正流向前進黨。他說，前首相他信（被廣泛視為泰黨實際領袖）定於下周四（10日）回國，對於為泰黨執政發揮重要作用。

泰國英文報紙《考蘇得英文報》（Khaosod English）的facebook專頁周三帖文報道，泰國發展黨秘書長巴博（Prapat Potasuthon）表示最近趁他信74歲生日，飛往香港跟他見面，得知他下周四返回泰國時「將面對司法系統」。泰國《曼谷郵報》周四報道，為泰黨副黨魁普塔（Phumtham Wechayachai）證實他信下周四返泰計劃不變。

（CFR/曼谷郵報/彭博社）

相關字詞﹕前進黨 為泰黨 他信 泰國

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