泰法院研改革派相位挑戰 政局添變 為泰黨押後公布新聯盟：國家要前進須和解

皮塔上月19日分別被憲法法院暫停議員職務，國會又表決禁止重新提名他競逐首相，參眾兩院當天未有就首相人選舉行第二輪投票。監察員辦公室上月24日指收到17宗投訴，稱反對國會拒絕重新提名皮塔任首相的決議，侵犯投訴人憲法權利，要求憲法法院裁決。監察員又要求法院下令推遲上周四的第3次投票，而萬諾同日已宣布押後投票。

法院：含行政原則 需徹底審議

及至昨日，憲法法院表示需要更多時間及證據來決定是否受理此案，並定於本月16日處理。憲法法院在聲明指有關要求需要經過徹底審議，因當中包含君主立憲制度中的行政原則，因此法院決定押後審議以研究更多資料。萬諾昨天亦再取消原定今天的首相投票，稱要等待憲法法院有裁決後，才能確定何時再次舉行投票。

勝出5月大選的泰國8黨聯盟周三決定，將贏得最多議席的前進黨剔出籌組政府聯盟。早前宣布會提名60歲地產大亨斯雷塔（Srettha Thavisin）為首相候選人的為泰黨，原定昨午舉行記者會，公布新聯盟的組成。惟在萬諾通知參眾兩院議員押後首相投票後，為泰黨副黨魁普譚（Phumtham Wechayachai）亦宣布在憲法法院有決定後再公布聯盟新伙伴。

普譚昨天稱，當選眾議員的政黨都代表泰國社會不同群體，並表示如想前進，國家就須和解。最好的選擇是聽取所有已當選議員的政黨和團體的觀點。他指新聯盟將包括部分屬原本8黨聯盟的政黨，及部分將卸任政府的政黨，目標是從聯盟伙伴和參議員（全為軍方委任）獲得最少376票（佔參眾兩院逾半門檻），指為泰黨正努力爭取各方支持。泰國《民族報》（The Nation）引述為泰黨消息指，該黨現獲263名議員支持，仍需111名參議員或眾議員的支持才能通過首相提名。

未回應新聯盟是否包括親軍方政黨

被問及新聯盟是否包括親軍方的人民國家力量黨和統一泰國建國黨時，普譚未有明確回應。有消息人士稱，有40名議員的人民國家力量黨及有36個議席的統一泰國建國黨不在聯盟之列。另外，為泰黨亦不確定斯雷塔會否獲得參議員支持，因他在競選期間支持修改冒犯君主法。

（法新社/路透社/彭博社/國家報/曼谷郵報）