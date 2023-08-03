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沖繩風暴奪命 港客滯留求援

【明報專訊】超強颱風卡努周三（2日）早上吹襲日本沖繩縣，帶來狂風大雨，全縣三分之一、逾21萬戶停電。風暴下一名90歲男子被倒塌的車庫壓死，至下午41人在風災中受傷。日本《朝日新聞》報道，由於卡努在東海的行進速度緩慢，預料造成的航班及船班取消等影響，可能會持續到本周六之後。綜合消息，昨天仍有最少3個香港旅行團滯留沖繩。截至昨晚，香港入境處共接獲36名港人求助，查詢交通及住宿等事宜，全部身處安全地方。

日本氣象廳指出，卡努中心風力達時速180公里，陣風風力達時速252公里。香港時間昨天正午，卡努集結在沖繩島以西約130公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過琉球群島，於東海徘徊後可能轉向東北移動。

沖繩電力公司說，截至當地昨晨近11時，當地有逾21萬戶民居斷電，佔全縣三分之一，停電亦導致沖繩部分地區的電話及互聯網通訊中斷。九州電力公司稱，鹿兒島縣奄美大島約1萬戶斷電。沖繩那霸機場周三連續第二天關閉，最少951班航班取消。

港航、快運明加班疏導

香港航空前天和昨天分別取消4航班，官網昨晚稱調整部分航班出發時間，而為協助運載更多受影響乘客，明天額外加開來回各一航班。香港快運昨天取消來回各一航班，今天有來回各一班航班押後約5.5小時出發，明天加開來回各兩班機。

（綜合報道）

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