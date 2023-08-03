沖繩風暴奪命 港客滯留求援

日本氣象廳指出，卡努中心風力達時速180公里，陣風風力達時速252公里。香港時間昨天正午，卡努集結在沖繩島以西約130公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過琉球群島，於東海徘徊後可能轉向東北移動。

沖繩電力公司說，截至當地昨晨近11時，當地有逾21萬戶民居斷電，佔全縣三分之一，停電亦導致沖繩部分地區的電話及互聯網通訊中斷。九州電力公司稱，鹿兒島縣奄美大島約1萬戶斷電。沖繩那霸機場周三連續第二天關閉，最少951班航班取消。

港航、快運明加班疏導

香港航空前天和昨天分別取消4航班，官網昨晚稱調整部分航班出發時間，而為協助運載更多受影響乘客，明天額外加開來回各一航班。香港快運昨天取消來回各一航班，今天有來回各一班航班押後約5.5小時出發，明天加開來回各兩班機。

（綜合報道）