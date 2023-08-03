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極右就任總編 法具影響力周報瀕離職潮

【明報專訊】法國周報《星期日報》（Le Journal du Dimanche）的員工不滿報社委任極右傳媒人任新總編輯，過去6周展開罷工。該極右傳媒人周二（1日）上任，員工亦與周報擁有者、拉加代爾集團的媒體子公司達成協議，結束這場法國數十年來最長的一次傳媒罷工。有該報記者表示，現在只有離職或留任兩條路，預計將有多人辭職。

獲委任的34歲傳媒人勒熱納（Geoffroy Lejeune）此前任職極右周刊《現今價值》（Valeurs Actuelles），他被指跟反移民政客澤穆爾（Éric Zemmour）及極右政黨國民聯盟（前稱國民陣線）創辦人勒龐的孫女馬雷夏爾（Marion Maréchal）關係密切。

員工憂淪極右喉舌 罷工停刊6周

周報的編採人員不滿其任命，警告這份有影響力的報章可能成為極右喉舌，並於6月底展開罷工，獲政客、知識分子及名人等支持，周報亦連續6周停刊。

及至周二，編輯部指94%員工在周一晚不記名投票決定結束罷工，《星期日報》的SDJ記者協會與拉加代爾集團（Groupe Lagardère）的傳媒子公司達成協議結束罷工，《金融時報》指周報跟部分員工協商離職方案。

歐盟委員會今年6月有條件批准保守派傳媒大亨博洛雷（Vincent Bolloré）旗下的綜合傳媒集團維旺迪（Vivendi）收購拉加代爾集團，收購程序尚未完成。政治新聞網站Politico指總編輯換人是該報被博洛雷收購的結果，但維旺迪集團高層否認博洛雷有介入任命。

（法新社/Politico/金融時報）

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