極右就任總編 法具影響力周報瀕離職潮

獲委任的34歲傳媒人勒熱納（Geoffroy Lejeune）此前任職極右周刊《現今價值》（Valeurs Actuelles），他被指跟反移民政客澤穆爾（Éric Zemmour）及極右政黨國民聯盟（前稱國民陣線）創辦人勒龐的孫女馬雷夏爾（Marion Maréchal）關係密切。

員工憂淪極右喉舌 罷工停刊6周

周報的編採人員不滿其任命，警告這份有影響力的報章可能成為極右喉舌，並於6月底展開罷工，獲政客、知識分子及名人等支持，周報亦連續6周停刊。

及至周二，編輯部指94%員工在周一晚不記名投票決定結束罷工，《星期日報》的SDJ記者協會與拉加代爾集團（Groupe Lagardère）的傳媒子公司達成協議結束罷工，《金融時報》指周報跟部分員工協商離職方案。

歐盟委員會今年6月有條件批准保守派傳媒大亨博洛雷（Vincent Bolloré）旗下的綜合傳媒集團維旺迪（Vivendi）收購拉加代爾集團，收購程序尚未完成。政治新聞網站Politico指總編輯換人是該報被博洛雷收購的結果，但維旺迪集團高層否認博洛雷有介入任命。

（法新社/Politico/金融時報）