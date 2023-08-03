加拿大新法效應 fb、Ig限制存取新聞

參考澳洲立法 保障傳媒利益

加拿大的《網上新聞法案》（Online News Act）是以澳洲2021年所通過的類似法例為基礎，目的是協助因過去10年出現廣告收入大幅流失、數百計出版商關閉現象的加國新聞業。法案要求電子巨企跟加國傳媒對於分享在前者平台的新聞及資訊達成公平商業交易，否則面臨具約束力制裁。加國國會預算監管機構去年10月的報告估計，有關立法可令加國報章每年從社交平台得到約3.3億加元（約19.3億港元）收益。

Meta發聲明指已開始終止在加國提供新聞服務，加國的fb及Ig用戶接下來數周起，將無法再看到加拿大新聞出版者及廣播公司發布的新聞連結及內容；加國以外的傳媒機構可繼續在平台發布新聞連結及內容，但在加國的用戶亦會看不到這些內容。法新社指周二仍能在fb上看到新聞，亦有用戶表示收到通知指新聞內容已被屏蔽。

政府批Meta不負責任

該聲明又指加國《網上新聞法案》有缺陷，其立法建基於「錯誤前提，即Meta從分享到平台上的新聞內容而不公平地得益，但事實恰恰相反」。Meta稱傳媒在fb和Ig分享內容，增加了讀者群並提高利潤，又稱用戶不是為了看新聞才使用其社交平台。

加拿大文化遺產部長聖安琪（Pascale St-Onge）批評Meta的做法不負責任，指加拿大80%的網上廣告收入都流向Meta和Google。聖安琪指自由和獨立的新聞界是加國民主基礎，又稱其他國家正考慮類似立法應對同樣的挑戰。

當地大報籲推網上訂閱扣稅

加拿大廣播公司（CBC）亦呼籲Meta採取負責任行動，恢復加國民眾獲取新聞的機會。不過加國主要報章《環球郵報》上月的社論指法案「保護某些公司免受現實影響而扭曲了市場」，呼籲向訂閱網上新聞的讀者提供稅額扣抵（tax credit），既可推動新聞編輯室創新，又可將誰能獲得經濟上支持的決定權交予讀者。

（路透社/法新社）