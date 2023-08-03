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波蘭指直升機侵領空 白俄批藉詞增兵

【明報專訊】波蘭周二（1日）表示，兩架白俄羅斯直升機當日入侵其領空，宣布將加強東部邊區的軍事部署作回應。白俄否認波蘭指控，指對方找藉口增兵。

波蘭國防部在聲明中說：「有兩架白俄直升機侵入波蘭領空，它們在邊界附近作訓練。」國防部指事發地點在比亞沃維耶扎（Bialowieza）地區，「飛行高度相當低，妨礙雷達系統偵測」。國防部長指俄羅斯和白俄對波蘭強化「混合行動」，下令增強在與白俄邊境的軍隊部署。白俄國防部周二晚發聲明否認指控，形容這些是「小道消息」，並指控波蘭藉此將增強軍事部署合理化。

波蘭總理莫拉維茨基上月29日表示，來自俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner）的百名戰士接近波蘭邊境附近的白俄城市格羅德諾（Grodno），並稱局勢「愈來愈危險」。

「感恩論」掀外交風波 烏波互召大使

另一方面，烏克蘭和波蘭周二互相召見對方大使，顯示兩國戰時聯盟關係出現緊張。烏媒報道，波蘭總統外交政策顧問普日達奇近日接受波蘭傳媒訪問時表示，烏克蘭得到波蘭大力支持抗俄，烏克蘭「應該開始感謝波蘭為烏克蘭發揮的作用」。普日達奇還說，波蘭政府必須捍衛波蘭農民的利益。他這番話相信是針對波蘭對烏克蘭商品實施的進口禁令。

烏克蘭外交部發言人尼科連科表示，外交部當天召見了波蘭駐烏大使，就普日達奇的言論表達不滿。烏方向波蘭大使表明，有關烏克蘭對波蘭援助忘恩負義的言論，「絕不是事實也不可接受」。波蘭外交部則在社交平台X（前稱Twitter）發帖說，波蘭召見了烏克蘭大使，「對烏克蘭當局的講話作出回應」。

為避免這場外交風波惡化，烏克蘭總統澤連斯基表示，波蘭為烏克蘭提供堅定支持的「盾牌」，決不能出現裂痕。

（綜合報道）

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