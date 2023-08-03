「迫害牌」利特朗普初選出線 難說服中間派撼民主黨

特朗普已將起訴書作為其競選活動的核心，將自己描繪成被偏頗司法系統迫害的受害者。他的競選團隊周二指最新的起訴令人聯想到納粹德國或蘇聯。美國西北大法學教授基特羅瑟（Heidi Kitrosser）表示，這些起訴可能進一步強化特朗普基礎選民支持，因為他們認為特朗普蒙受迫害。

吃官司進一步強化基本盤

自特朗普3月首度遭起訴以來，他的民調支持度扶搖直上，遙遙領先排名第二的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）約30個百分點。資深共和黨民調專家倫茨（Frank Luntz）說：「每當特朗普面臨法律問題時，他的支持率似乎都會上升。事實是，他正在實行巧妙的競選活動，利用對政府和批評者的反感和不信任作為推動力。」

共和黨策略師菲赫里（John Feehery）說，媒體對特朗普的持續關注和這些起訴書，讓他的競爭對手相形失色。他們只能寄望特朗普的官司明年開審時，會對他的競選活動造成壓力。共和黨策略師奧康奈爾（Ford O'Connell）說：「（其他共和黨參選人）公開為他辯護，但私下求神拜佛希望這迫使他崩潰，然後他們能夠輕易勝出。」

亦有分析人士說，這些起訴書雖能幫助特朗普鞏固基本盤並贏得共和黨提名，但若他贏得黨內提名，明年與拜登對決時，「迫害牌」的幫助可能變得有限，屆時必須設法贏得更多抱懷疑態度的溫和派共和黨和獨立派的人青睞。根據路透社／易普索（Reuters/Ipsos）7月民調，37%的獨立人士說，特朗普遭刑事起訴使他們不太可能在總統大選把票投給他，而8%的獨立人士表示較可能投票支持他。

政治分析家羅滕伯格（Stu Rothenberg）認為，特朗普有可能因為遭到刑事起訴失去獨立派和溫和派的人支持，導致在明年11月敗選。

（路透社/金融時報）