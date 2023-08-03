特朗普涉企圖推翻大選 控4罪 4個月3宗刑事起訴 團隊批「政治迫害」

史密斯（Jack Smith）去年11月獲委特別檢察官，其一專責項目是調查特朗普或其親信在2020年總統選舉之後，有否違法干預合法的政權接替，或2021年1月6日國會對選舉結果的確認。他周二向首都華盛頓聯邦地區法院提交大陪審團起訴書，對特朗普提出4項控罪：密謀詐騙美國政府；密謀妨礙官方程序；密謀侵犯選民權利；妨礙及企圖妨礙官方程序。

密謀詐騙政府侵犯選民權利

起訴書列出了一連串政府官員和特朗普競選團隊主要成員名字，指他們均告訴特朗普他已落敗，沒有證據表明存在選舉舞弊。不過，起訴書指控特朗普決心繼續掌權，針對「國家收集、點算、確認總統選舉結果的程序」，串謀通過不誠實（dishonesty）、欺詐（fraud）、欺騙（deceit），損害、妨礙、挫敗該個美國聯邦政府的基礎職能。

起訴書詳述了特朗普在選舉後的兩個月間，蓄意散播自己其實贏了、選舉有舞弊等謊言，以製造「強烈不信任和憤怒的國家氣氛」，「削弱社會大眾對選舉行政機關的信任」。例如特朗普聲稱，喬治亞州在4天之間有逾1萬張選票是以死人名義投的，即使該州選舉最高職官員指出不是事實。

同時，他向自己敗選的亞利桑那、喬治亞、密歇根等關鍵州官員求助，催促司法部謊稱選舉舞弊，又催逼副總統彭斯在2021年1月6日阻止國會確認選舉，號召支持者到華盛頓「拚命戰鬥」（fight like hell）。

6「同謀」1為司法部官員

起訴書還不具名提及有6名「同謀」在特朗普「試圖推翻2020年總統選舉合法結果續擁權力」的犯罪活動中，提供協助但目前尚未被起訴。6人分別是4名律師、一名司法部官員和一名政治顧問。

77歲特朗普在社交媒體稱這宗起訴「荒謬」，是司法部干預明年大選的「可悲嘗試」。其競選團隊聲明，斥針對特朗普及其支持者的「無法無天政治迫害」，「使人聯想納粹德國、蘇聯、其他專制獨裁政權」。司法部長加蘭（Merrick Garland）否認檢控受政治干預。

特朗普的律師團律師勞羅（John Lauro）告訴美國有線新聞網絡（CNN），特朗普將於美東時間周四下午4時到首都華盛頓聯邦地區法院過堂。勞羅說，這檢控是「對言論自由、政治倡議的攻擊」，他們的辯護將聚焦於現屆政府涉嫌通過針對共和黨有力參選人來干擾2024大選。

彭斯：凌駕於憲法者不該做總統

史密斯表示其辦公室爭取加快司法程序，但強調在裁決定罪之前，必須假定被告無罪。參與共和黨總統候選人提名戰的彭斯周二聲明稱，前總統有權享受無罪假定，但對特朗普的起訴書是一個重要提醒——任何將自己凌駕於憲法的人都不該成為總統。

喬治亞州檢控官也正就2020年大選，調查特朗普有否違法逼迫該州官員否定拜登的選舉勝利，預計本月會決定是否提出起訴。其他如密歇根等州份則有共和黨人涉嫌協助特朗普阻止拜登當選而遭受調查。

特朗普目前涉及3宗被起訴案件，面對總共78項控罪。6月他被控不當處理機密文件，也是由史密斯負責，定於明年5月20日開審。紐約曼哈頓大陪審團3月決定起訴特朗普支付緋聞艷星掩口費而偽造商業紀錄。

（BBC/衛報/彭博社/CNN）