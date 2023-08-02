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澳社工15年性侵91女童 最幼事主1歲

【明報專訊】澳洲警方周二（1日）公布，調查揭發一名兒童服務社工在國內外工作的15年間性侵犯91名女童，現控以1623項虐兒罪名，稱此為該國「最可怕」性侵兒童案，被告罪行「令人髮指」。被告名字未見披露，他將於8月21日在布里斯班地方法院出庭受審。

警查暗網揭發 控1623罪名

昆士蘭警方2014年就針對在暗網發現了一批兒童色情影視物展開調查，直至去年8月，發現內容背景跟布里斯班一間幼兒中心相同，偵辦才見突破。調查發現在黃金海岸從事保護兒童工作的45歲被告，由2007年至2022年間分別在布里斯班、悉尼乃至海外的12間幼兒學習中心侵犯兒童，去年8月拘捕他。經搜查，從電腦硬碟、手機等，發現近4000項性侵犯女童的影視物，最年幼受害者僅一歲。

案中所涉全數87名澳洲女孩的身分已證實，當中有些人現已年過18歲，當局已將事件告知她們的家長。至於餘下4名外國受害者，澳洲警方正與國際有關方面合作查找身分。

昆士蘭當局已對被告提出逾1600項控罪，包括136項強姦、110項與10歲以下兒童發生性關係、613項製作兒童色情物品。新南威爾士州警方也準備對被告另外提出逾100項控罪，但不準備傳召受害人作供，避免構成二次傷害。

（法新社/衛報）

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