無人機襲莫斯科 商廈兩日兩被炸

紐時：烏攻重要建築掀俄恐慌

俄羅斯國防部表示，烏克蘭周二凌晨出動3架無人機襲擊莫斯科，兩架在莫斯科以西市郊被防空系統摧毁，另一架被電子戰工具壓制後失控，在莫斯科城（莫斯科國際商業中心）墜毁，形容「恐怖襲擊企圖被挫敗」。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在Telegram表示，該失控的無人機撞向莫斯科城一幢辦公大樓的21樓，導致面積150平方米的玻璃幕牆損毁，無人受傷。索比亞寧指該辦公大樓周日才被無人機擊中。《衛報》報道，兩度被撞的IQ-Quarter大樓距克里姆林宮5.5公里。路透社報道，該大樓是俄羅斯經濟發展部、數碼發展及通訊部、以及負責俄軍工綜合體的工業及貿易部所在。

另外，俄國防部周二稱，俄黑海艦隊兩艘巡邏艦艇當天凌晨擊毁企圖攻擊黑海艦隊巡邏艦艇的3艘烏方無人艇。

莫斯科近月多次指摘烏克蘭在俄境內發動無人機攻擊，包括5月份對克里姆林宮發動的攻擊。儘管烏克蘭沒有承認責任，但根據《紐時》分析，最少有3種不同型號的烏克蘭製無人機被用於攻擊莫斯科在內的俄羅斯境內目標。

（法新社/路透社/BBC/彭博社/衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）