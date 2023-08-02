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軍政府特赦5罪 素姬減刑至27年

【明報專訊】緬甸軍政府周二（8月1日）宣布赦免民主派領袖昂山素姬所判罪成的19項控罪其中5項，33年刑期獲減至27年，當地傳媒引述知情人士稱，她將繼續被軟禁。另外，國防和安全委員會前一天舉行會議，決定再次延長全國緊急狀態至2024年2月1日，並押後本來承諾在本月舉行的大選。素姬陣營批評軍政府只是在耍政治把戲，目的是紓減外界壓力。

緊急狀態再延半年 本月大選押後

現年78歲的昂山素姬2021年在政變中被罷黜和軟禁，去年因被控貪污、非法持有對講機以及違反防疫規定等19項罪名成立，合計遭判33年徒刑，上周才從監獄移至首都奈比都一幢政府大樓軟禁。

軍政府周二宣布赦免昂山素姬5項罪名。發言人左敏敦對記者表示，昂山素姬將因此獲減免6年刑期。路透社引述消息報道，昂山素姬獲赦免的都是輕罪，包括違反防疫限制。緬甸廣播電視台引述因問題敏感而拒絕透露姓名的消息人士說：「她將無法擺脫軟禁的命運。」

至於同於2021年被趕下台的前總統溫敏亦獲減免4年刑期，但路透社引述消息報道，他將繼續被監禁。兩人獲減刑，是軍政府以佛教節日為由特赦的一部分，涉及超過7000名囚犯，包括125名外國人，部分死囚獲改判終身監禁。

昂山素姬的律師和緬甸反軍方統治的影子政府「全國團結政府」發言人覺梭說：「這（赦免部分罪狀和減刑）只是政治把戲……目的是紓減壓力。他們必須無條件獲釋，因為他們被專斷地扣押。」法新社引述緬甸獨立專家馬西森（David Mathieson）稱，局部特赦只是軍方的虛偽做法，指針對昂山素姬的所有指控都是荒謬，33年刑期減少6年並不是寬仁。

消息指續軟禁 反對派批政治把戲

另外，國防和安全委員會周一發出公告稱，委員會成員經討論後決定，為了確保國防軍總司令敏昂萊能夠圓滿完成其職責，從8月1日起延長緊急狀態6個月。軍政府在國營電視台發表聲明，指選舉必須自由和公正，而且選民要在「沒有恐懼」下投票，因此仍有需要實行必需的保安安排，所以需要延長緊急狀態。2021年2月1日，緬甸軍方以大選舞弊為由推翻昂山素姬領導的民選政府，並實施全國緊急狀態1年，之後延長3次。美國國務院對軍政府決定延長緊急狀態「深表關注」。

（路透社/法新社/中通社）

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