警告外力介入 尼日爾兩鄰：出兵即宣戰

【明報專訊】尼日爾政變已過一周，餘波蕩漾至地區局勢。在西非國家經濟共同體（ECOWAS）發出通牒，以軍事介入作威脅，要求尼日爾軍政府7天內交還權力後，鄰國馬里和布基法納索的軍政府周二（8月1日）發出共同聲明，明言任何對尼日爾的軍事介入，都等同向兩國宣戰。馬里和布基納法索都經歷軍人政變奪權，事後走上反西方親俄路線。由原總統衛隊掌控的尼日爾軍政府則公開指控殖民時代的宗主國法國企圖軍事干預，法國外長否認。
布基納法索馬里軍人政變後親俄
「布基納法索和馬里的過渡政府表達兄弟團結……尼日爾人民已決定負起將命運握在手中的全部責任，並在歷史面前承擔起全部的主權。任何對尼日爾的軍事介入，都相當於對布基納法索和馬里的宣戰。」同樣由軍人政變奪權建立的布基納法索和馬里軍政府，聯手發表聲明，警告外部干預會造成導致整個地區局勢不穩的「災難性後果」，又強調「拒絕履行」任何針對尼日爾人民和政府的「非法、不正當和不人道的制裁」。
一如布基納法索和馬里，尼日爾在國內「反法親俄」浪潮中變天。尼日爾軍政府周一在國營電視台公開指控法國，稱對方正尋找「軍事干預尼日爾的途徑和方式」，並跟該國國民衛隊參謀長會面「以取得必要的政治和軍事授權」。法國外長科隆納其後否認指控，但指仍有可能令民選總統巴祖姆恢復掌權，強調此舉有必要，「因為局勢不穩對尼日爾及其鄰國都很危險」。
法否認謀軍事干預 宣布撤僑
在周日發出軍政府支持者攻擊法國駐尼日爾大使館，並焚燒法國國旗後，法國外交部宣布周二起撤走法國以至其他歐盟成員國的公民，法國傳媒指目前尼日爾只有約600名法國公民。意大利周二起也安排特別航班，從尼日爾首都尼亞美接走本國公民。美國、德國和意大利都有士兵駐守尼日爾，參與反恐和訓練任務，暫未有消息指西方士兵會撤走。
乍得總統穆罕默德飛往尼日爾調解，並對外發布巴祖姆被推翻以來首張相片。穆罕默德表示已見過巴祖姆和政變領袖奇亞尼，以探索「尋找和平解決辦法」的方式。巴祖姆所屬政黨周一稱，原政府的幾名官員已被拘捕，包括礦務部長。尼日爾是全球第七大鈾生產國，鈾廣泛應用於核能和治癌。