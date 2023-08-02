警告外力介入 尼日爾兩鄰：出兵即宣戰

布基納法索馬里軍人政變後親俄

「布基納法索和馬里的過渡政府表達兄弟團結……尼日爾人民已決定負起將命運握在手中的全部責任，並在歷史面前承擔起全部的主權。任何對尼日爾的軍事介入，都相當於對布基納法索和馬里的宣戰。」同樣由軍人政變奪權建立的布基納法索和馬里軍政府，聯手發表聲明，警告外部干預會造成導致整個地區局勢不穩的「災難性後果」，又強調「拒絕履行」任何針對尼日爾人民和政府的「非法、不正當和不人道的制裁」。

一如布基納法索和馬里，尼日爾在國內「反法親俄」浪潮中變天。尼日爾軍政府周一在國營電視台公開指控法國，稱對方正尋找「軍事干預尼日爾的途徑和方式」，並跟該國國民衛隊參謀長會面「以取得必要的政治和軍事授權」。法國外長科隆納其後否認指控，但指仍有可能令民選總統巴祖姆恢復掌權，強調此舉有必要，「因為局勢不穩對尼日爾及其鄰國都很危險」。

法否認謀軍事干預 宣布撤僑

在周日發出軍政府支持者攻擊法國駐尼日爾大使館，並焚燒法國國旗後，法國外交部宣布周二起撤走法國以至其他歐盟成員國的公民，法國傳媒指目前尼日爾只有約600名法國公民。意大利周二起也安排特別航班，從尼日爾首都尼亞美接走本國公民。美國、德國和意大利都有士兵駐守尼日爾，參與反恐和訓練任務，暫未有消息指西方士兵會撤走。

乍得總統穆罕默德飛往尼日爾調解，並對外發布巴祖姆被推翻以來首張相片。穆罕默德表示已見過巴祖姆和政變領袖奇亞尼，以探索「尋找和平解決辦法」的方式。巴祖姆所屬政黨周一稱，原政府的幾名官員已被拘捕，包括礦務部長。尼日爾是全球第七大鈾生產國，鈾廣泛應用於核能和治癌。

（綜合報道）