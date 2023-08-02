日本內望：湧動的情緒岩漿——安倍遇刺一周年後的日本 ／文：張望

據《每日新聞》7月23日的報道，岸田的內閣支持率暴跌到28%，接近政治警戒線。就在5月，七國集團（G7）峰會剛剛結束時，岸田在外交方面頗有建樹，信心滿滿，內閣支持率曾一度攀升到50%左右。然而，擔任首相秘書的岸田家大公子濫用首相官邸的醜聞激起了民憤，導致支持率隨後轉為跌勢。這個鴿派首相究竟能否挺過這一輪的政治危機？

就在7月初，日本迎來了前首相安倍晉三遇刺一周年。弔詭的是，在奈良的遇難紀念會場，出現一個手持兇手手槍模型的抗議人士，令會場秩序一度出現混亂。這名具有爭議的首相遇刺事件在日本國內依然激起激辯。無獨有偶，今年4月15日，首相岸田在地方選舉的和歌山縣拉票會場也遭到一男子投放爆炸物，所幸警視廳特勤警衛反應較快，首相安然無恙。事後，日本輿論不禁慨嘆：如今的日本社會到底是怎麼了？

不滿情緒積聚導致個體對社會報復

在安倍晉三遇刺一周年之際，日本NHK電視台於7月初播放了紀錄片探討這一日本戰後政治史上的重大事件。結合岸田遇刺事件，一般解讀往往會將這類事件和昭和前期頻頻發生的政治暗殺相提並論，其中最為有名的就是1932年日本首相犬養毅遭暗殺事件。然而，這可能是世人對當前日本的最大誤解：如今針對政治人物的暴力，與其說是出於對某種政治理念的信仰而所激發的行為，倒不如說是對當前政治家群體的不作為的宣泄：語言的抗議已經無用，令絕望的人轉而使用暴力來申訴！

刺殺安倍的兇手山上徹也，是統一教派的長年受害者，令他在成長過程中傾家蕩產，家破人亡，於是轉而向和統一教派有千絲萬縷關係的自民黨前黨魁安倍尋求報復；向岸田扔放炸彈的24歲青年木村隆二，據稱是對選舉制度的高門檻參選費用心懷不滿，認為日本都被一幫世襲政治家的子孫後代把持。這也許也解釋了為什麼日本媒體炒作岸田家的大公子利用首相官邸開派對，能激起日本社會如此大的民憤。

日本政治家讓子女進入政權中樞歷練熱身，從來都是日本政界不成文的常識。安倍晉三當年就是那麼走過來的，並沒有激起民眾的反彈。然而，如今這一問題之所以成為問題，是因為疫情過後日本物價高騰，貨幣急貶，一般民眾生活百上加斤。但岸田依然拿不出有效政策來緩解民困，反而考慮從工薪層的交通費（不同於香港，日本公司規定需要支付員工上班的往返交通費）和退休金抽稅。一方面是縱容子女濫用首相官邸資源公器私用，另一方面則要向生活最吃力的一般民眾加稅，這顯然令一向溫順的日本選民也難以容忍：一股不滿的情緒岩漿正在日本社會湧動，一觸即發。

解決社會不公成自民黨要務

長年研究日本政治的東京大學名譽教授御廚貴如此形容目前形勢——終於，不滿的人跨越了那道紅線：即用暴力行為向社會和政治人物抗議。如果這成為日本社會的未來常態，將是相當令人擔憂的，因為你永遠不知道何時何地暴力申訴會在社會的哪個角落爆發！有日本學者建議：媒體與其大呼「不能容許使用暴力手段挑戰民主政治」的口號，是否也應該嘗試去了解這些不滿情緒背後的原因？過去30年自民黨政權面對日本社會的各類不公現象採取睜一隻眼閉一隻眼的態度，令這些社會問題積累到極致最終導致總爆發。從這個意義上來說，2022年的安倍遇刺事件，給自民黨的下一代政治家們留下了一個重大課題！

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授