自設實驗室驗輻射 福島媽媽：難信官方

技術由零學起 義助居民檢測

「Tarachine」亦稱福島媽媽的輻射實驗室，於2011年核災後8個月成立，靠捐款營運，目前共有13名成員。她們會義務檢測自行採集或居民送來物品的輻射，也有能力檢測出各種放射物質，如鍶-90、氚、鐳-134和鐳-137，檢測水平達每公升0.2貝可（Bq），並會將結果上載於組織的網站。

成員木村愛說：「我們日本會用牙籤和拿橡子做陀螺，但政府不會考慮檢測這些東西。有些母親又會來請我們去檢測公園裏的輻射水平。」

用現有數據 作排放後對比

該組織起初只是發放食材輻射監測數據供主婦為家人備膳，或知會政府去清理她們所發現的高輻射點。到了當局盤算排放核污水，她們2015年9月起就每年2至4次從福島第一核電站附近抽取海水、魚樣本檢測，近年增加海灘調查。

惟她們表示，目前仍不知道核污染水的處理程度，所以難以相信政府所謂排放核污水是安全的說法，當地很多家庭均感憂慮。她們將用現有數據，作為排放後對比的依據。其一說：「我們需要準備的測量，以消除對成長中兒童影響的憂慮。」

（共同社/BBC）