岸田擬親晤漁業界 解說核水排放 日政府：今夏排海不變 按會晤結果定具體時間

加強宣傳海產安全 反駁中韓

日本首相岸田文雄昨天（8月1日）在東京官邸與經濟產業相西村康稔等相關閣僚磋商，指示要求確保排放核污水的安全及貫徹形象受損對策，向日本國內外社會作出詳細說明、發布信息。

按日本政府官方說法，當局會在「夏季前後啟動核污水排海」，日本傳媒大多推測確切時間會是8月下旬，惟成事之前還須先說服當地漁民。多名日本政府相關人士周一向共同社透露，岸田文雄本月將就此會晤反對核污水排海的全國漁業協會聯合會（全漁聯）會長坂本雅信，向對方保證排海計劃安全和做好日本海產形象受損對策。

7月間已屢傳岸田擬與全漁聯會長會面，惟高官希望雙方之會是在官民「充分對話之後」。西村康稔正就首相與全漁聯會晤創造條件。他在剛過的周六、周日，再度先後造訪了宮城縣和福島縣，爭取漁業理解。不過，現場漁業人士仍不安地詢問「能否像現在一樣生活」等，以及要求發布準確信息。

福島縣等地漁民表示，日本國內外對海產的消費信心已受影響。他們指出自2011年的3‧11大地震與核災後，生意已遠遜災前。倘若核污水入海，其捕撈產品的聲譽將進一步受損，令價格和銷量下跌，境况雪上加霜。坂本雅信7月中旬與西村康稔會談後曾強調，「社會一日無法安心，就不可能改變反對立場」。

岸田赴美 日媒推測8月下旬排放

因核污水排海計劃，中國內地和香港皆加強了進口日本海產輻射檢測。內地和香港是日本海產出口頭兩位目的地，佔相關總出口約四成。專銷海外的札幌市海產品批發商「進風」表示，向來與中國大陸的交易最多，但現在「與中方（陸方）的交易消失了」。日本海產業界人士擔心，倘失去陸、港市場，日本整體漁業行情將會下跌，並將損害在地漁民的收入。

西村康稔昨在會議後表示，政府對「夏季前後啟動排海」這一方針不變。內閣官房長官松野博一周一表示，岸田考慮結合與全漁聯會晤的結果，決定開始排海的具體時間。《讀賣新聞》周二報道，日本政府內部分官員認為，福島第一核電站應在8月18日在美國舉行的美日韓峰會之後才開始排放核污水。

岸田政府一直反駁中國檢測日本食品輻射的理據，堅持食品安全「得到科學證明」。中日官員繼續為此唇槍舌劍，在周一於維也納舉行的《核不擴散條約》2026年審議大會第一次籌備會上，中國外交部軍控司司長孫曉波敦促日本停止強推排海計劃，強調計劃違反國際條約，日方代表則以國際原子能機構（IAEA）上月初的綜合報告內容反駁。

（共同社/KBS/NHK）