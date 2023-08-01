BNO受惠澳英貿協 工作假期簽證放寬

【明報專訊】澳洲與英國之間的澳英自由貿易協定（A-UKFTA）在今年5月31日生效，澳洲對持英國護照者的工作假期簽證規定亦隨之更新，當中涉及持「英國國民（海外）護照（BNO）」有3項重大改動，包括提升申請年齡上限至35歲、沒有「特定工作要求」，以及最長可分開居留3年。
毋須做特定工作 可分開居留3年
據澳洲內政部上周四（7月27日）網頁更新，從今年7月1日起，英國護照持有人可在18至35歲之間申請在澳工作假期，而「英國護照」亦涵蓋英國國民（海外）護照（BNO）。若港人首年以特區護照申請到澳工作假期，亦可用BNO申請其後兩年簽證。
原有安排下，港人及其他護照持有人申請澳洲工作簽證的年齡限制為18至30歲。若想申請第二及第三年工作假期簽證，須證明有從事最少3至6個月「特定工作」。但英國護照持有人在2024年7月1日或之後申請第二及第三年工作假期簽證時，將不需再滿足這要求。另外，符合年齡資格的英國護照持有人可隨時選擇申請第一、第二和第三次工作假期（417 類）簽證，而毋須在澳連續居住3年。若英國護照持有人在新安排開始之前已持工作假期（417 類）簽證在澳洲度過了一兩年，他們可從明年7月1日起根據新安排申請剩餘的簽證。