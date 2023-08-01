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西非共同體通牒 威脅出兵制止政變

【明報專訊】西非國家經濟共同體（ECOWAS；簡稱西共體）周日（7月30日）表示不能容忍政變，發通牒限尼日爾軍政府7天內交還權力，恢復原總統職權，否則不排除興兵恢復該國憲政秩序。這是該促進西非政經社會文化發展合作組織面對該區近年連串政變，首次向發動政變一方提出軍事介入威脅。

西共體15個成員國周日在尼日利亞首都阿布賈召開緊急會議，會後的聯合聲明提出對政變「零容忍」，要求尼日爾政變軍人在一周內釋放總統巴祖姆，恢復其總統職權。西共體主席、尼日利亞總統蒂努布（Bola Tinubu）說：「我們沒有時間發出警告信號了……這是時候採取行動了。」

西共體宣布制裁

西共體周日還宣布即時實施制裁，包括封鎖成員國與尼日爾之間的陸空邊界，禁止商業航班往來尼日爾，暫停成員國跟尼日爾的商業和金融活動，凍結尼日爾政府和國有企業在西共體央行及相關商業銀行的資產，對參與政變的軍人及相關人員實施旅行禁令兼凍結他們的資產等。法國與歐盟俱支持西共體的制裁決定。非洲聯盟（African Union）和平與安全理事會上周六（7月29日）亦要求尼日爾軍領袖「無條件返回軍營，在15天內恢復憲法政府」。

尼日爾政變領袖之一的阿布德拉曼（Amadou Abdramane）發表全國電視講話，聲稱前殖民宗主國法國計劃發動襲擊，救出被扣押中的巴祖姆和恢復被推翻的政府。尼日爾軍政府此前曾警告外國不要試圖營救巴祖姆，否則會導致流血和混亂。法國未有即時回應。

乍得總統親赴斡旋

鄰國乍得的過渡政府總統穆罕默德（Mahamat Idriss Deby Itno）周日到尼日爾首都尼亞美斡旋，分別會晤政變領袖奇亞尼（Abdourahamane Tiani，前譯蒂亞尼）和遭扣押的總統巴祖姆，探討和平解決辦法。

（路透社/彭博社/BBC）

（世局解碼）

相關字詞﹕制裁 西非 軍事政變 尼日爾

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