美俄助訓軍官 反恐反殖反添亂

美官員：不能控制受訓者行為

The Intercept發現連同今次，西非國家從2008年的11次政變，包括2008年毛里塔尼亞、2014年岡比亞、2021年幾內亞，以及布基納法索與馬里自2012年以來的最少6次政變，曾到美國受訓軍人都擔當着關鍵角色。印尼《羅盤報》（Kompas）也指出這些官員不僅曾在美國留學，還到過多個歐洲國家研習。

然而，《德國之聲》等西方傳媒也指出，這些軍事政變領袖背景複雜，不少也有其他國家受訓的背景，而且接受過西方培訓也不代表會親西方。以2020年馬里政變為例，其中兩名策劃者迪奧和卡馬拉，便曾在莫斯科高等軍事學院受訓一年，惹來西方輿論猜疑政變是俄羅斯幕後策劃。翌年又再推翻迪奧的戈伊塔歷經法國、美國和德國培訓，但掌權後被指行親俄路線，上月底才亮相在聖彼得堡舉行的「俄羅斯—非洲峰會」，並跟俄羅斯總統普京會面。

專家指資助反恐致部隊坐大

美國羅德島布朗大學「戰爭成本項目」共同主任薩維爾（Stephanie Savell）認為，助長尼日爾等西非薩赫勒地區衝突的主要原因，本質上不在軍事，而在於人民對貧窮、對殖民主義遺留問題、精英貪污、政治與種族緊張、司法不公的怨怒。惟美國政府沒有解決這些問題，反而為了自身的反恐目的，給該區送上武器，資助和培訓區內軍隊。如尼日爾自2012年的10年間獲美國最少5億美元軍援，是同類的非洲最大受惠國。她指出，這樣操作的最大負面後果就是使區內的安全部隊權力大於政府機關，而這就是近年在尼日爾、布基納法索等地連串政變一大原因。

（The Intercept/德國之聲）

（世局解碼）