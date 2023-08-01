波蘭立陶宛擬關接壤白俄邊境 防俄傭兵

波蘭因擔心白俄境內的瓦格納傭兵威脅，7月較早時已調派逾1000名士兵往東部地區。莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）上周六（7月29日）表示，有情報指約100名瓦格納傭兵已向西部白俄城鎮格羅德諾（Grodno）附近的蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）方向移動。

莫拉維茨基指傭兵或偽裝成白俄邊防人員，協助非法移民進入波蘭領土，破壞波蘭穩定，甚至試圖扮成非法移民入境波蘭，帶來額外威脅。執政右翼法律與公正黨（PiS）黨魁卡欽斯基上周五稱瓦格納到白俄「不是為了好玩」，指他們在白俄要製造各種類型危機，主要針對波蘭。

立陶宛副內政部長上周五亦表示，立陶宛和波蘭正考慮關閉接壤白俄邊境。立陶宛曾多次警告西方盟友，指瓦格納傭兵或偽裝成尋求政治庇護者，試圖越過白俄與歐盟成員國邊界或對難民挑釁以製造混亂。

（彭博社/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）